HAMBURG (dpa-AFX) - Der Solar- und Windparkbetreiber Encavis könnte auch in den kommenden Jahren auf die Ausschüttung einer Dividende verzichten. Die Hamburger hatte am Dienstagabend bekannt gegeben, keine Dividende für das vergangene Jahr ausschütten zu wollen. Dieser Schritt sei keine automatische Entscheidung auch für die Zukunft, betonte Unternehmenschef Christoph Husmann in einer Telefonkonferenz anlässlich des vorgelegten Geschäftsberichts. Ob sich die Anleger bald wieder über Ausschüttungen freuen dürfen, hänge aber von der Entwicklung der kommenden Jahre ab. Einer Kapitalerhöhung durch Ausgabe neuer Aktien erteilte er auf Nachfrage eine Absage.

Ihm sei bewusst, dass die nun gekappte Dividende für einige Anteilseigner schmerzvoll sei, sagte Husmann weiter. Es handle sich aber um den richtigen Schritt. Die Anleger ließen sich davon nicht besänftigen. Der Encavis-Kurs rutschte am Mittwochvormittag über 9 Prozent ins Minus und damit auf das tiefste Niveau seit Februar 2022./lew/stk