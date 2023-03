München (ots) -Haushaltswoche im Plenum: Die CSU-Fraktion gibt heute insgesamt 1,8 Milliarden Euro für den Bereich Ernährung, Landwirtschaft und Forsten frei.Besonderer Schwerpunkt der Fraktion ist dabei das Kulturlandschaftsprogramm (KuLaP) mit 337,2 Millionen Euro, um freiwillige umweltschonende Bewirtschaftungsmaßnahmen für mehr Arten- und Naturschutz sowie die Biodiversität zu finanzieren. Neu ist die Erweiterung der Mehrgefahrenversicherung auf Ackerbau und Grünland. Mit 17,0 Millionen Euro werden Landwirte vom Freistaat unterstützt, wenn sie sich gegen Ernteausfälle aufgrund von Naturkatastrophen versichern.Um den ländlichen Raum zu stärken und attraktiv zu gestalten, werden 108,4 Millionen Euro an Landesmitteln in die Dorferneuerung investiert.Dazu Martin Schöffel, agrarpolitischer Sprecher der CSU-Fraktion:"Wir in Bayern unterstützen unsere Landwirte auch weiterhin bestmöglich. Denn ihr Einsatz für unsere Ernährung und eine vielfältige Kulturlandschaft muss gerade jetzt honoriert werden. Die Produktion von Lebensmitteln hat für uns höchste Priorität. Gleichzeitig stärken wir den ländlichen Raum und erhalten unsere Dörfer lebendig und attraktiv."Dazu der Berichterstatter für den Bereich Landwirtschaft im Haushaltsausschuss, Martin Bachhuber:"Auch dieses Jahr ist es uns gelungen, einen sehr gut ausgestatteten Haushalt aufzustellen. Die Mittel kommen sowohl unseren aktiven Landwirten als auch dem ländlichen Raum als ganzen zu gute."Fortgesetzt werden die Haushaltsberatungen heute mit den Ressorts Arbeit und Soziales, Inneres, Unterricht und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Bauen Wohnen und Verkehr sowie Umwelt und Verbraucherschutz.Pressekontakt:Ursula HoffmannPressesprecherinE-Mail: ursula.hoffmann@csu-landtag.deMichaela LochnerStv. PressesprecherinE-Mail: michaela.lochner@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53955/5474744