REMINDER: Repräsentative Umfrage von TESVOLT und forsa - große Unzufriedenheit der Deutschen bei der Energiewende/ Detaillierte Vorstellung der Ergebnisse online am 30. März 2023



Die TESVOLT AG und forsa haben mit einer repräsentativen Umfrage das aktuelle Stimmungsbild der in Deutschland lebenden Bevölkerung zur Energiewende erstellt. Die Umfrageergebnisse werden in einem Webinar vorgestellt. Unter folgendem Link können Sie sich anmelden: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_L7pJSJqITeK6Z8gpI1wUjw



Laut Umfrage sind 73 Prozent der Befragten unzufrieden mit dem Fortschritt der Energiewende in Deutschland - jedoch ist die Mehrheit grundsätzlich bereit, mehr Geld für Erneuerbare Energien zu zahlen. Weitere Themen der Umfrage waren u.a., welche Hürden bei der Umsetzung der Energiewende gesehen werden, welche Energieformen künftig ausgebaut werden sollten, wer als Treiber von Innovationen gesehen wird (letzter Platz die Politik) und welche konkreten Maßnahmen die Befragten sich jetzt wünschen. Eine ganz deutliche Sprache sprechen die Umfrageergebnisse übrigens auch zur Meinung der Bevölkerung in Deutschland bezüglich spektakulärer Protestformen zum Klimaschutz wie beispielsweise Straßenblockaden.



Detaillierte Ergebnisse der Umfrage werden im Rahmen einer Online-Veranstaltung vorgestellt.



Datum: Donnerstag, 30. März 2023

Uhrzeit: 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr

Ort: Online via Zoom

Präsentatoren: Daniel Hannemann (CEO und Co-Gründer, TESVOLT AG), Simon Schandert (CTO und Co-Gründer, TESVOLT AG) und Dr. Peter Matuschek (Geschäftsführer, forsa Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen mbH)

Link: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_L7pJSJqITeK6Z8gpI1wUjw





