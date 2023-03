HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Encavis nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 21,10 Euro belassen. Analyst Jan Bauer stellte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie vor allem auf den angekündigten starken Ausbau der Stromerzeugungskapazitäten durch das Erneuerbare-Energien-Unternahmen ab. Sollten die Aktien etwa wegen der überraschenden Dividendenaussetzung unter Druck geraten, dürfte sich eine langfristige Kaufgelegenheit ergeben./mis/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2023 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.03.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006095003