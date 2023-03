Hamburg (ots) -Newsletter gehören zu den effektivsten Mitteln, die uns im Online-Marketing zur Verfügung stehen. Sie machen es möglich, individuell auf die Bedürfnisse der Empfänger*innen einzugehen und auf diesem Weg Kund*innen zu gewinnen oder zu binden. Simone Maader zeigt Ihnen in diesem Webinar, wie Sie unterhaltsame Newsletter schreiben, die auf Ihre unternehmerischen Ziele einzahlen und aus der Masse herausstechen.Termin: Mittwoch, 14. Juni 2023, 09:30 - 11:30 UhrSo erstellen Sie wirkungsvolle, erfolgreiche NewsletterE-Mails sind aus guten Gründen im Marketing sehr beliebt: Sie sind vergleichsweise kostengünstig zu produzieren und damit entsprechend effizient, sie sind flexibel einsetzbar und landen ganz sicher direkt bei einer Person, die sich für Sie und Ihr Produkt oder Ihre Leistungen interessiert. Der Haken daran ist: Sie sind nicht der einzige Mensch, der Newsletter für sich nutzen möchte.In diesem Webinar lernen Sie, wie Sie Newsletter so konzipieren und schreiben, dass sie wirklich gelesen werden und nicht im Papierkorb landen oder sich die Empfänger*innen nach kurzer Zeit wieder abmelden.Programm:- Überblick über rechtliche Rahmenbedingungen (Abonnement, Versand, Erfolgskontrolle)- Gestaltung und Aufbau von Newslettern- Wie Sie kurz, verständlich und "klick-stark" schreiben- Worauf es bei Betreffzeilen, Texten und Call-to-Actions im Newsletter ankommt- Welche Inhalte in welchem Umfang ankommen- Gelungene PraxisbeispieleDas Webinar richtet sich anMitarbeitende aus den Bereichen (Online)-Marketing, Unternehmenskommunikation, PR und Öffentlichkeitsarbeit sowie Selbstständige, die ihre Zielgruppe regelmäßig und persönlich mit Newslettern ansprechen möchten.Referentin Simone Maader arbeitet seit 14 Jahren freiberuflich als Texterin und Content-Strategin (https://www.maader.de) für Selbstständige und Unternehmen aus dem Mittelstand. Sie ist gelernte Journalistin und war nach ihrem Volontariat beim Norddeutschen Rundfunk mehrere Jahre für das Landesfunkhaus Schleswig-Holstein als Reporterin, Autorin und Moderatorin im Einsatz. Seit weit mehr als einem Jahrzehnt gehört ihr Herz nun aber der Online-Welt und damit auch dem Schreiben von Web-Texten. Darüber hinaus coacht Simone Maader ihre Kund*innen im Umgang mit Social Media, gibt Workshops und hält Vorträge. Ihr Ziel: Aha-Erlebnisse schaffen, inspirieren und das Netz von langweiligen Inhalten befreien.Eckdaten für das Online-Seminar E-Mail-Marketing: Newsletter, die gelesen werden und überzeugen- Termin: Mittwoch, 14. Juni 2023, 09:30 - 11:30 Uhr- Teilnahmegebühr: 125 EUR zzgl. MwSt. / 148,75 EUR inkl. MwSt.- Mindestzahl Teilnehmende: 10- Stornierung: Kostenfrei möglich bis 7 Tage vor DurchführungHier geht's zur Anmeldung (https://www.eventbrite.de/e/e-mail-marketing-newsletter-die-gelesen-werden-und-uberzeugen-registrierung-468377087477?aff=Website).Mehr Informationen zur news aktuell Academy (https://www.newsaktuell.de/academy/)Pressekontakt:Marcus Heumann, Leiter der news aktuell Academyacademy@newsaktuell.deTelefon: +49 40 / 4113 32845Original-Content von: news aktuell Academy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/5474782