DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
DZ BANK IS.C314 22/29 DE000DFK0NM4 BAW/UFN
DZ BANK IS.C315 22/30 DE000DFK0NN2 BAW/UFN
DZ BANK IS.C316 22/31 DE000DFK0NP7 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
DZ BANK IS.C314 22/29 DE000DFK0NM4 BAW/UFN
DZ BANK IS.C315 22/30 DE000DFK0NN2 BAW/UFN
DZ BANK IS.C316 22/31 DE000DFK0NP7 BAW/UFN