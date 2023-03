Berlin (ots) -



Am heutigen Mittwoch, 29. März 2023, ab 17 Uhr diskutiert WELT TV-Chefredakteur Jan Philipp Burgard diese Fragen im "WELT TALK": Wie verkracht ist die Ampel-Koalition? Welche Klimapolitik können wir uns leisten? Was tun gegen steigende Jugendkriminalität?



Live zu Gast im Studio des Berliner Senders sind Jens Spahn (Stv. CDU-Vorsitzender), Linda Teuteberg (Mitglied des FDP-Bundesvorstands) und Stefan Aust (WELT-Herausgeber).



"WELT TALK" LIVE am Mittwoch, 29. März 2023, um 17 Uhr im TV, im Livestream auf WELT.de, in der Mediathek, (https://www.welt.de/mediathek/talk/politik/welt-talk/) auf YouTube und in der WELT Nachrichtensender TV-App.



