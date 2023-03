Nächste Eskalation im Streit um Microsofts geplante Übernahme von Activision Blizzard: Der Chef des Spieleentwicklers kritisiert Sony und Playstation in einem offenen Brief. Die Fusion rückt derweil näher. Der Streit zwischen Microsoft und Sony um die geplante Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft erreicht die nächste Eskalationsstufe. Bobby Kotick, der Chef von Activision Blizzard, hat in einer Art offenem Brief seiner Enttäuschung gegenüber Sony Luft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...