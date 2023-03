Rückblickend lässt sich leicht sagen: "Ach, hätte ich doch bloß!". Wir haben elf Berufstätige gefragt, was sie am Anfang ihrer Karriere aus heutiger Sicht anders gemacht hätten. Hinterher ist man immer schlauer: Warum hatte ich nie den Mut? Wieso hab ich damals so blöd reagiert? Wo hatte ich bloß meine Gedanken? Wer seine Karriere in jungen Jahren startet, kann in vielen Situationen nicht auf Erfahrungen zurückgreifen, die manche Entscheidung hätten beeinflussen können. Was würden Menschen im Nachhinein anders machen, wenn sie ihrem früheren Ich einen bestimmten Tipp geben können? Diese Frage haben wir unserer t3n-Community auf Twitter ...

