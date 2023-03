Platzierungsergebnis - die SOWITEC group GmbH hat während der Zeichnungs- und Umtauschphase ihres neuen Green Bonds 2023/28 (ISIN: DE000A30V6L2) ein Volumen von lediglich 11,5 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert. Damit bleibt das Platzierungsergebnis zunächst unter der Hälfte der anvisierten bis zu 25 Mio. Euro. In Abhängigkeit vom Marktumfeld und Investoreninteresse sollen in den nächsten Monaten weitere Privatplatzierungen der 8,00%-Anleihe durch die ICF BANK AG und Quirin Privatbank AG in ihrer Funktion als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner erfolgen.

Der Nettoemissionserlös aus dem Green Bond 2023/28 ist in erster Linie für die Finanzierung und Refinanzierung laufender und künftiger Erneuerbarer Energien-Projekte der SOWITEC-Gruppe vorgesehen. Ein Teil des Emissionserlöses ist zudem für die Refinanzierung der SOWITEC-Anleihe 2018/23 vorgesehen. Insgesamt stammen aus dem platzierten ...

