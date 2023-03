FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 29.03.2023 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS SMITH & NEPHEW TO 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS CERES POWER PRICE TARGET TO 1155 (1560) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS CERES POWER PRICE TARGET TO 1155 (1560) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS ESSENTRA PRICE TARGET TO 255 (295) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS TINYBUILD PRICE TARGET TO 150 (250) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ITM POWER TO 'HOLD' (SELL) - PRICE TARGET 95 (100) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES BURBERRY TARGET TO 2310 (2200) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES JD WETHERSPOON TARGET TO 750 (640) PENCE - 'BUY' - EXANE BNP RAISES WPP TO 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 1300 (965) PENCE - EXANE BNP REINITIATES DS SMITH WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 310 PENCE - EXANE BNP REINITIATES MONDI PLC WITH 'UNDERPERFORM' - PRICE TARGET 1200 PENCE - GOLDMAN RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 2900 (2815) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES HALEON PRICE TARGET TO 342 (335) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS DIGITAL 9 INFRASTRUCTURE TO 'UNDERPERFORM' (HOLD) - JPMORGAN CUTS PETERSHILL PARTNERS TARGET TO 231 (246) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 2670 (2620) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES TESCO TO 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 296 PENCE - RBC CUTS ECORA RESOURCES PRICE TARGET TO 240 (260) PENCE - 'OUTPERFORM' - STIFEL RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 2600 (2550) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 2500 (2190) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES DFS FURNITURE TO 'NEUTRAL' (SELL) - PRICE TARGET 135 (127) PENCE - UBS RAISES MONEYSUPERMARKET.COM PRICE TARGET TO 270 (250) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES SOFTCAT PRICE TARGET TO 1130 (1070) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES SPIRENT TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 244 (280) PENCE



