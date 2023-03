Madrid, 29. März 2023 (ots/PRNewswire) -"Enjoy, it's beautiful", die neue Kampagne der Kreativagentur PS21 - der Werbespot zeigt, dass der Ausdruck von Genuss unvollkommen ist, indem er in Zeitlupe den Gesichtsausdruck verschiedener Menschen beim Essen von Brathähnchen einfängt.Enjoyment is imperfect. Diese Aussage ist die wichtigste Prämisse von "Enjoy, it's beautiful", dem neuen Kreativitätsprojekt der Kreativagentur PS21 für KFC. Das Stück zeigt in Zeitlupe sieben verschiedene Gesichtsausdrücke von Charakteren, während sie Brathähnchen essen. Dabei wird die Aufrichtigkeit in ihren Gesichtern gezeigt und so etwas so Grundlegendes wie der Geschmack gefeiert.Der Spot, der in verschiedenen Colonel-Sanders-Restaurants in Madrid aufgenommen wurde, zeigt sieben verschiedene Geschichten mit einem einzigen gemeinsamen Nenner: Menschen, die Gedanken voller Freude haben, während sie ihr Brathähnchen essen. Während des Stücks folgen Großaufnahmen von Gesichtsausdrücken nacheinander, während das berühmte Musikstück "You Are So Beautiful" von Joe Cocker erklingt, um auf humorvolle, aber poetische Weise das Paradoxon von Vergnügen und subjektiver Schönheit zu unterstreichen."In der Werbeindustrie sind wir es gewohnt, dass TV-Schauspieler über Produkte lächeln, als ob sie einen Witz erzählen würden. Wer isst, während er lächelt? Wer beißt und kaut schon mit einem Foto-Gesicht? Wir alle wissen, dass unsere Grimassen umso lächerlicher werden, je mehr wir etwas genießen, und das ist erstaunlich schön. Das ist die Idee, die wir mit der Kampagne vermitteln wollen, indem wir das Publikum mit etwas so Einfachem wie Brathähnchen berühren", sagt Victor Blanco, Executive Creative Director von PS21."Dieses Stück zeigt auf greifbare und realistische Weise die Erfahrung des höchsten Genusses, wenn man KFC isst. Ein so intimer und genussvoller Moment wie der Biss in unser Brathähnchen versetzt Sie in einen emotionalen Gemütszustand", sagt Beatriz Martinez, Brand Manager von KFC Spanien und Portugal."Enjoy, it's beautiful" ist die neue Kampagne von "Regózalo", einer Kommunikationsplattform, die 2022 ins Leben gerufen wurde und deren Kern auf extremem Genuss und dem einzigartigsten, wichtigsten und differenzierendsten Element von KFC basiert: der Panade. Die Kampagne umfasst 60', 30', 20' und 10' lange Stücke, die im Jahr 2023 im Fernsehen, im Freien, online und in grafischen Adaptionen in Restaurants laufen werden. Die Stücke wurden von dem Regie-Duo Biceps von der Produktionsfirma Blur Films aufgenommen, die Postproduktion wurde von McNulty durchgeführt, und Proximia ist die Medienagentur.Video - https://mma.prnewswire.com/media/2041305/PS21_KFC_Spain.mp4Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2041316/PS21_KFC_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2041317/PS21_KFC_2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2041318/PS21_KFC_3.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/kfc-spanien-beweist-mit-seiner-neuen-kampagne-dass-es-moglich-ist-menschen-mit-dem-verkauf-von-brathahnchen-zu-bewegen-301784012.htmlPressekontakt:Sofía Aguilar | sofia.aguilar@ps21.es | 626 700 122,Paula Castellanos | paula.castellanos@ps21.es | 605 490 070Original-Content von: PS21, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169416/5474875