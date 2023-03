Wissenschaftler:innen haben in Proben vom Mond Wasser gefunden - gebunden in kleinen Glaskügelchen. Auf der gesamten Mondoberfläche könnten so bis zu 270 Milliarden Tonnen Wasser gespeichert sein, das sich nutzbar machen ließe. Rund 1,7 Kilogramm Gesteinsproben hatte die chinesische Raumsonde Chang'e 5 im Dezember 2020 vom Mond mitgebracht. In dem Material hatten Forscher:innen mit Changesit-(Y) schon ein neues Mineral entdeckt. Jetzt haben sie auch Wasser ...

