APA ots news: SCS Multiplex: Cineplexx mit modernstem Kino Österreichs und neues Entertainment- & Gastroareal auf über 11000 Quadratmetern

Die Kinozukunft beginnt in Vösendorf



Wien/Vösendorf (APA-ots) -



* Westfield Shopping City Süd und Partner investieren 25 Millionen Euro in die Neupositionierung der Destination SCS Multiplex * Von Grund auf neues Cineplexx Kino entsteht mit elf Sälen inklusive speziellen Premium-Sälen, Dolby-Atmos Sound und in Österreich gänzlich neuem Konzept

* Start der Umbauarbeiten am 11. April, Comeback im Dezember 2023 als "CINEPLEXX Westfield SCS"

* Neues Freizeit- und Entertainmentareal mit Elite Experience und neuen Gastronomiekonzepten auf 5000 Quadratmetern

* Mit geplanter erstmaliger Neueröffnung von Ebi-Asian Fusion Kitchen in Niederösterreich: Kulinarische Vielfalt mit insgesamt mehr als 20 Gastrobetrieben im SCS Multiplex



Österreichs größtes Einkaufszentrum errichtet gemeinsam mit der österreichischen Kinogruppe Cineplexx und weiteren namhaften Partnern ein in Österreich einzigartiges Kino-, Entertainment- und Gastroangebot im SCS Multiplex. Das Millionenprojekt umfasst einerseits die vollständige Neugestaltung und Modernisierung des Kinos, das im Dezember 2023 unter dem neuen Namen "CINEPLEXX Westfield SCS" eröffnen wird sowie die Errichtung eines neuen Freizeit- und Entertainmentareals mit neuen, hochwertigen Restaurants und Bars. Für dieses Prestige-Projekt werden von der Westfield Shopping City Süd, Cineplexx und weiteren Partnern rund 25 Millionen Euro investiert.



Auf der ehemaligen Media Markt Fläche entsteht auf rund 5000 Quadratmetern ein in Größe und Aktivitäten-Vielfalt einzigartiges Indoor-Unterhaltungs- und Vergnügungsareal betrieben von Elite Experience mit Bowling, Escape Rooms, Crazy Mini-Golf uvm. Darüber hinaus erfährt das SCS Multiplex ein Upgrade in Sachen Dining und Kulinarik. Das "All-You-Can-Eat but a la Carte" Konzept von "Ebi" mit köstlicher Asian Fusion Kitchen, welches sich in Wien bereits durch ihr Tablet-basiertes Bestellsystem in fünf Filialen einen Namen gemacht hat, eröffnet den ersten Standort in Niederösterreich inklusive neuer Außenterrasse und Kinderspielbereich im Restaurant. Weitere Details zur neuen Entertainment Experience im Multiplex werden in den kommenden Wochen bekanntgegeben.



"Das neue Multiplex wird ein wahrer Blockbuster. Wir freuen uns, gemeinsam mit Cineplexx und Elite Entertainment ein neues Kapitel in der Geschichte des SCS Multiplex aufzuschlagen und den Standort mit seinem einzigartigen Mix aus Shopping, Entertainment und Kulinarik als zugkräftige Destination neu zu positionieren. Das SCS Multiplex in seiner langen Tradition als Entertainment- und Freizeitdestination wird mit dem neuen Kino und dem neuen Entertainmentareal ein Alleinstellungsmerkmal in Österreich haben. Die Besucher:innen der Westfield Shopping City Süd erwartet eine einzigartige Experience in Sachen Freizeit- und Entertainmentangebot",so Paul Douay, Director of Operations Österreich & Deutschland bei Unibail-Rodamco-Westfield.

Zwtl.: Mehr Säle, High-Class-Technik und Premium Comfort

Das neue Cineplexx Kino in der SCS wird alles übertreffen, was es bisher gab und das Kinoerlebnis auf ein ganz neues Level heben. Kinofans dürfen sich unter anderem auf elf statt bislang neun Säle, darunter auch Premium-Säle, und spektakulären Dolby-Atmos Sound freuen. Das Kino wird von Grund auf umgebaut und modernisiert, vom Boden bis zur Decke. Die Sitzreihen werden in Tribünenform errichtet, sodass Besucher:innen von allen Sitzplätzen aus freie Sicht auf die Bildwand haben. Kino-Gäste genießen ab dem Re-Start außerdem mehr Komfort und Platz dank neuer Premiumsitzkategorien. Größerer Reihenabstand, angenehme Doppelarmlehnen und verstellbare Rückenlehnen ermöglichen maximalen Filmgenuss und Entspannung.

Die 360-Grad-Modernisierung des Standorts "SCS Kinowelt - powered by Cineplexx ist ein wichtiger Schritt, um den hohen Standards der Marke Cineplexx gerecht zu werden. "Kino wird neu gedacht. Als Innovationsführer stehen die Cineplexx Kinos für State-of-the-art Technologie, Sitzkomfort und Design. Nach der UCI Übernahme haben wir das Kino in Vösendorf daher bewusst nicht in Cineplexx umbenannt, da es zum damaligen Zeitpunkt nicht unseren hohen Standards entsprach. Umso mehr freuen wir uns, dass wir nun mit der Realisierung beginnen können, um so nicht nur den Cineplexx Standard zu erreichen, sondern diesen als mit dem künftig modernsten Kino Österreichs sogar neu zu definieren. Wir freuen uns auf die Wiedereröffnung als "CINEPLEXX Westfield SCS" zu Weihnachten 2023!", so Cineplexx CEO Christian Langhammer.



"Wichtig ist auch anzumerken, dass es nach drei Jahren mit massiven COVID-Belastungen und Einschränkungen einem Kinobetreiber wieder möglich ist, gemeinsam mit den wichtigen

Finanzierungspartnern, eine so große Investition zu realisieren. Dies unterstreicht auch, dass das Geschäftsmodell Kinobetrieb betriebswirtschaftlich wieder tragfähig ist", ergänzt Christof Papousek, CFO der Kino-Gruppe.



Zwtl.: Abschiedsparty für die SCS Kinowelt



Die Umbau- und Modernisierungsarbeiten für das Kino beginnen am Dienstag, den 11. April 2023. Bis zum Ostermontag, dem 10. April, läuft der gewohnte Betrieb mit regulärem Kinoprogramm für die ganze Familie. Anschließend geht das Kino in eine mehrmonatige Pause, ehe es zu Jahresende als Cineplexx Westfield SCS mit mehr Kinosälen, mehr Technologien und mehr Komfort komplett neu eröffnet.



Die letzten Tage vor dem Start des Umbaus wird die SCS Kinowelt (ehemals UCI Kinowelt) nach 29 Jahren gebührend verabschiedet: am Osterwochenende gibt es von 8. bis 10. April Kino um nur 8 Euro flat inklusive Gratis Popcorn - und das wiederbefüllbar. Am 10. April feiern zusätzlich DJ Osterhase und Special Guest Santa Claus ab 15 Uhr bei freiem Eintritt die verrückteste Party, die das Kino in der SCS je gesehen hat.



Zwtl.: Elite Experience: Spektakuläres Entertainment- und Freizeitareal für die ganze Familie



Herzstück des neuen Multiplex wird neben dem Kino das neue Entertainmentareal werden. Auf einer Fläche von mehr als 5000 Quadratmetern entsteht ein Freizeit- und Vergnügungsareal - betrieben von Elite Experience und wird neben einer High-End Bowling-Area mit 12 Bahnen und einer 20 Meter langen LED-Wall auch Crazy Mini-Golf (erstmals in Österreich!) und Escape Rooms mit Live-Schauspielern sowie Arcade-Automaten umfassen. Das Freizeitcenter wird durch wechselnde Liveacts, DJs, Comedians und vielem mehr abgerundet. Das Konzept wird neben den Zielgruppen Familien, Teenager und junge Erwachsene auch ein Angebot für Geburtstagsfeiern und Firmen-Events umfassen. Teil des Angebots wird auch ein innovatives Gastronomiekonzept mit High-Class Streetfood sein. Die Eröffnung ist für Frühjahr 2024 geplant. Die Elite Experience EC GmbH ist bekannt für ihre NoWayOut Escape Rooms in Graz, Wien, Linz, Innsbruck, München und Dubai sowie für ihre Lasertron-Anlagen in Graz und Linz.

Zusätzlich wird auf einem Teil der ehemaligen Media Markt Fläche das "All-You-Can-Eat but a la Carte" Konzept von "Ebi" mit köstlicher Asian Fusion Kitchen (Eröffnung im Sommer 2023) eröffnen. Weitere Top-Restaurants wie LAutentico, Ramen Makotoya oder Zushi Market haben bereits kürzlich eröffnet. Ebenso neu und einzigartig in Österreich ist das Virtual Reality Konzept "Zero Latency", das im Herbst des Vorjahres eröffnet hat.



Zwtl.: Ein Standort als Vorreiter in Sachen Shopping, Freizeit und Entertainment



Das SCS Multiplex wurde 1994 eröffnet und setzt seitdem branchenweit Maßstäbe in Sachen Freizeit- und Entertainmentangebot in einem Einkaufszentrum. Damals wurde mit dem Multiplex das erste Kinocenter österreichweit etabliert, das über insgesamt neun Säle mit mehr als 2.200 Sitzplätzen verfügte. Zur damaligen Zeit ein absolutes Novum in Österreich. Der nächste große Entwicklungsschritt mit einem Investment von rund elf Millionen Euro folgte im Sommer 2017 mit der Eröffnung der Multiplex-Terrassen und der Errichtung einer 2000 Quadratmeter großen Grünoase. Im gleichen Jahr übersiedelte auch die Citywave von der Wiener Innenstadt auf die Multiplex Terrassen. Seitdem haben sich die Multiplex Terrassen zu einem Publikumsmagneten entwickelt und neue Veranstaltungsformate wie Sport-Public Viewings oder die Sommer-Konzertreihe "Sunset Sound" wurden etabliert.

Über die WESTFIELD SHOPPING CITY SÜD

Die Westfield Shopping City Süd, das größte Einkaufszentrum Österreichs, liegt im Süden von Wien und direkt am wichtigsten Verkehrsknotenpunkt Mitteleuropas. Mit einer Verkaufsfläche von 198.500 Quadratmetern, 330 Shops, einer Gesamtlänge von 1,6 km durchgängig begehbarer Fläche, 5.000 Mitarbeitern und 24,5 Millionen Besuchern pro Jahr, zählt die Westfield Shopping City Süd heute zu den größten Shoppingcentern Europas und einem der größten Arbeitgeber in Niederösterreich. Seit 2011 ist die Westfield Shopping City Süd Mitglied des Klimabündnis Österreich und setzt im Rahmen der konzernweiten Nachhaltigkeitsinitiative "Better Places 2030" jährlich neue Maßstäbe im Bereich Nachhaltigkeit und Umweltschutz (u. a. 2021: größte Photovoltaikanlage auf einem Einkaufszentrum in Europa). Neben der Westfield Shopping City Süd besitzt und betreibt

Unibail-Rodamco-Westfield auch das Westfield Donau Zentrum, Wiens größtes Einkaufszentrum. Weitere Informationen unter

[https://at.westfield.com/scs] (https://at.westfield.com/scs).

Öffnungszeiten Westfield Shopping City Süd



Montag bis Mittwoch: 09:00 - 19:00 Uhr



Donnerstag & Freitag: 09:00 - 20:00 Uhr



Samstag: 09:00 - 18:00 Uhr



Öffnungszeiten Westfield Shopping City Süd - SCS Multiplex

Montag - Sonntag: 11:00 - mindestens 22:00 Uhr



Über Unibail-Rodamco-Westfield

Unibail-Rodamco-Westfield ist ein Eigentümer, Entwickler und Betreiber von nachhaltigen, hochwertigen Immobilien in den dynamischsten Städten Europas und der USA. Die Gruppe betreibt 78 Shopping-Center in 12 Ländern, darunter 45 mit der weltberühmten Westfield-Brand im Namen. Diese Center werden jährlich über 900 Millionen Mal besucht und bieten Retailern und Marken eine einzigartige Plattform, um mit den Besucher*innen in Kontakt zu treten. In Deutschland betreibt die Gruppe aktuell 21 Shopping-Center, davon acht im eigenen Portfolio. URW verfügt zudem über ein Portfolio aus hochwertigen Büros, zehn Kongress- und Ausstellungszentren in Paris und eine Projektentwicklungspipeline von 3 Milliarden Euro mit hauptsächlich gemischt genutzten Assets. Derzeit besteht das Portfolio im Wert von 52 Milliarden Euro zu 87% aus Handelsimmobilien, zu 6% aus Büroimmobilien, zu 5% aus Kongress- und Ausstellungszentren und zu 2% aus Dienstleistungsflächen (Stand: 31. Dezember 2022).



URW ist ein engagierter Partner von Großstädten bei der Erneuerung und Modernisierung urbaner Räume - sowohl durch die Entwicklung von gemischt genutzten Immobilien als auch bei der Nachrüstung von Gebäuden gemäß branchenführender Nachhaltigkeitsstandards. Dieses Engagement wird durch die "Better Places 2030"-Agenda der Gruppe verstärkt, die darauf abzielt, einen positiven ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Einfluss auf die Städte und Gemeinschaften zu erwirken, in denen URW tätig ist.



URW ist an den Börsen Euronext Amsterdam und Euronext Paris (Ticker: URW) gelistet. Eine Zweitnotiz wurde in Australien durch "Chess Depositary Interests" eingerichtet. Die Gruppe genießt ein Rating in der Kategorie BBB+ bei Standard & Poors und in der Kategorie Baa2 bei Moodys.



Weitere Informationen finden Sie unter: [www.urw.com] (http://www.urw.com) sowie [www.unibail-rodamco-westfield.de] (http://www.unibail-rodamco-westfield.de)



Über Cineplexx und die Constantin Film-Holding GmbH

Die Constantin Film-Holding GmbH steht mit ihren Kinobeteiligungen Cineplexx Kinobetriebe GmbH, Cineplexx International GmbH und Lichtspieltheater Betriebs GmbH seit mehr als 40 Jahren für modernes, visionäres Kino und ist unangefochtener Vorreiter in punkto Kinotechnologie und Servicestandards - 2018 und 2019, in den Jahren vor der COVID 19 Pandemie - wurde dies mit den aktuellen Innovationen im Cineplexx Wienerberg (Onyx-LED und Real D Ultimate Screen sowie Barco Flagship-Laser), im Cineplexx Graz und anderen Kinos mit dem Motion Base System MX4D, den IMAX Laser Projektions-Systemen und den ersten Dolby Cinema Häusern in Wien im Village Cinema und im Cineplexx Millennium City bestätigt.



Der Beginn der Firmengeschichte erfolgte 1951 mit dem Filmverleih "Constantin-Film" in Österreich, seit 1985 steht das Unternehmen unter leitender Mitarbeit und Teilhaberschaft beziehungsweise in Folge komplett im Eigentum österreichischer Unternehmer. In den 70er Jahren erfolgte eine bundesweite Ausweitung von Kino-Spielstätten unter dem Namen Constantin-Film Kinos. Die Cineplexx Kinogruppe ist in Tochtergesellschaften der 1985 gegründeten Constantin Film-Holding-GmbH organisiert, mit knapp 70 Kinos in 12 Ländern: Österreich, Kroatien, Serbien, Slowenien, Bosnien & Herzegowina, Montenegro, Nord-Mazedonien, Albanien, Kosovo, Griechenland, Rumänien und Italien. Rund 500 Säle mit mehr als 70.000 Sitzplätzen werden betrieben.



Der erfolgreiche Expansionskurs bis 2019 kann nach den Pandemiejahren wiederum fortgeführt werden: Durch den Kauf der UCI Kinowelt 2019 wurden auch die damit verbundenen drei Standorte in Österreich Teil der Cineplexx Kinobetriebe. 2019 und 2020 ging außerdem die Expansion im SEE-Bereich mit 5 Kinos in Rumänien in eine neue Phase. Die Renovierung des Cineplexx Millennium City bescherte der Gruppe den ICTA EMEA Award 2020 in der Kategorie "Beste Kino-Modernisierung". Die letzten Expansionsschritte erfolgten im September 2021 mit der Neueröffnung des Cineplexx Weiz, dem nun 5. Kinostandort in der Steiermark, dem Cineplexx ALGO in Meran, Italien sowie dem Ende Mai 2022 eröffneten Cineplexx Ljubljana Rudnik, das in der slowenischen Hauptstadt neue Kino-Standards setzt. Im Jahr 2023 wurde ein neuer "3-Theater-Deal" mit IMAX abgeschlossen, Cineplexx bringt unter anderem diesen Premium-Standard neu in die kosovarische Hauptstadt Pristina. Im Dezember 2023 wird nach einer Umbauphase von 8 Monaten das ehemalige UCI Kino in der Westfield Shopping City Süd als ein modernes Premium-Kino der Cineplexx Kinogruppe als Cineplexx Westfield SCS wiedereröffnet. Zum selben Zeitpunkt wird auch in Rumänien ein weiterer Standort eröffnet und in diesem für Cineplexx neuen Markt die Präsenz verstärkt.



Das traditionelle Geschäftssegment "Constantin-Film" ist eine der führenden Filmverleih-gesellschaften in Österreich und wertet langjährig die Produktionen renommierter Partner wie etwa StudioCanal, Wild Bunch, Leonine Studios, Tobis, Constantin-Film (München) sowie Paramount Pictures International im Kino in Österreich und teilweise in Südtirol aus.



Mit rund 1.700 Mitarbeiter:innen erwirtschaftete das Unternehmen im Jahr 2019 einen Umsatz von mehr als 150 Millionen Euro. 2019 - vor der COVID-19 Pandemie - begrüßten die Cineplexx Kinos knapp 13 Millionen Besucher:innen. Die Post-Pandemie Umsätze entwickeln sich über den Erwartungen, 2023 wird die Unternehmensgruppe mehr als 200 Millionen Euro umsetzen.



Mehr Informationen zu Österreichs führendem Kinobetreiber auf [www.cineplexx.at] (https://www.ots.at/redirect/urldefense12).

IMAX, The IMAX Experience und IMAX Is Believing sind Marken der IMAX Corporation.



Dolby, Dolby Atmos, Dolby Voice, und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Marken von Dolby Laboratories. Dolby Cinema und Dolby Vision sind Marken von Dolby Laboratories. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.



Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at



Rückfragehinweis:

Westfield Shopping City Süd

Kontakt Agentur

LOEBELL NORDBERG

Mag. Martin Fürsatz, MA

0676/7221651

mf@loebellnordberg.com



Cineplexx & Constantin Film-Holding

Kontakt Agentur

ikp Wien GmbH

Daniela Gissing, MA

01/5247790-18

cineplexx@ikp.at



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/33198/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0092 2023-03-29/11:40