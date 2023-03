Infineon erhöht Prognose für das laufende Quartal

Werbung







Aufgrund stabiler Verhältnissen im Kerngeschäft konnte der Halbleiterkonzern Infineon seine Prognosen für das laufende Quartal, sowie das gesamte Geschäftsjahr 2023, erhöhen. Außerdem: Wir werfen einen Blick auf die derzeitige Situation in der Bankenbranche.



Der Chipkonzern Infineon konnte ein starkes aktuelles Quartal im Geschäftsjahr 2023 verbuchen. Grund hierfür sei vorrangig, dass sich die Kernbereiche Automobil und Industrie sehr robust zeigen und die Geschäftsentwicklung in diesen Feldern nach Plan verlaufe. In einer gestrigen Mitteilung gab das Unternehmen bekannt, die Umsatzerwartungen für das laufende Quartal auf nunmehr 4 Milliarden Euro (vorher 3,9 Milliarden Euro) zu erhöhen. Zudem erwarte der Konzern für das gesamte Geschäftsjahr ebenfalls einen höheren Umsatz als bisher erwartet.









Die positive Meldung des DAX®-Konzerns konnte durchaus überzeugen. Weitere aktuelle News finden Sie ebenfalls auf unserem Youtube-Channel. Dort stellen wir neben charttechnischen Analysen auch regelmäßig kurze Interviews aktuell relevanten Themen vor. Beispielsweise werfen wir im aktuellsten Talk einen Blick auf die Bankenbranche und welche Risiken aber auch Chancen sich derzeit in diesem Markt bieten.









Quelle: HSBC