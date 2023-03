Das nicht mehr ganz junge Start-up Enerkite will günstigen Windstrom mit Flugdrachen erzeugen. Die neueste Idee ist nun eine mobile Ladestation für Elektroautos. Gemeinsam mit der VW-Tochter Volkswagen Group Charging will Enerkite eine mobile Ladestelle für Elektro-Fahrzeuge entwickeln, die mit Strom aus Flugwindkraftanlagen betrieben werden soll. Das Vorhaben gehört zum Teilprojekt "Autarke mobile Ladeinfrastruktur", das wiederum am Wolfsburger Forschungscampus TechnoHyb verortet ist.Enerkite soll ...

Den vollständigen Artikel lesen ...