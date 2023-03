Weifang, China, 29. März 2023 (ots/PRNewswire) -Dies ist ein Bericht des Shandong-Büros von Hong Kong Business Daily. Das 40th Weifang International Kite Fair steht kurz bevor und die Organisatoren laden zur Teilnahme am Wettbewerb "Cloud Kite Competition" für das Drachenfliegen ein. Das Organisationskomitee dieses Drachenwettbewerbs hat bekannt gegeben, dass es sowohl einen Online- als auch einen Offline-Drachenwettbewerb geben wird. Alle Drachenteams fördern mit der Teilnahme an der "Cloud Kite Competition" die Kultur und den Sport des Drachenfliegens.Das Organisationskomitee verlangt von den teilnehmenden Teams, einen hervorragenden Drachen zu kreieren, der lokale Besonderheiten repräsentiert, und ein Video über das Drachenfliegen aufzunehmen. Dieser Wettbewerb wird auf der ganzen Welt ausgetragen, und die 30 besten Drachen werden einzeln auf der Medienplattform bekannt gegeben und beworben. Das Organisationskomitee wird zwei Goldpreise, sechs Silberpreise, 10 Bronzepreise und 12 Exzellenzpreise für die"Cloud Kite Competition" auf Grundlage der erhaltenen Bewertungen vergeben. Die Preisträger werden am 20. Mai mit entsprechenden Boni, Trophäen und Zertifikaten ausgezeichnet.Das Organisationskomitee der "Cloud Kite Competition" hat spezifische Anforderungen für die Wettbewerbsteilnahme erstellt. Zunächst ist eine Texteinführung (100-200 Wörter) für teilnehmende Drachen erforderlich, wobei vor allem das Designkonzept, die Steuerung, die Flugmuster und andere Aspekte vorgestellt werden sollen. Zweitens soll ein professionelles Video im Querformat (1920 × 1080) aufgenommen werden, das nicht weniger als 1 Minute und optimalerweise 2 Minuten lang ist. Das Video soll in zwei Teile unterteilt sein. Ein Teil über den statischen Zustand des Drachens, um die Gesamtstruktur, das Skelett und das Aussehen des Drachens in etwa 30-60 Sekunden zu präsentieren; und ein Teil mit einer Flugdemonstration des Drachens mit einem stabilen Bild und einer Nahaufnahme, etwa 30 bis 60 Sekunden lang.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/die-cloud-kite-competition-des-40th-weifang-international-kite-festival-bringt-hervorragende-drachen-zusammen-301784420.htmlPressekontakt:+86-13963688893 Liu Zhiping.Original-Content von: Shandong Office of Hong Kong Business Daily, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167426/5474975