Montreal, 29. März 2023 (ots/PRNewswire) -Hunderte von wichtigen Akteuren im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) und Technologie, darunter Yoshua Bengio, Gründer und wissenschaftlicher Direktor des Mila - Quebec AI Institute, haben heute einen vom Future of Life Institute initiierten offenen Brief mitunterzeichnet, in dem die KI-Labore aufgefordert werden, das Training von KI-Systemen, die leistungsfähiger als GPT-4 sind, für mindestens sechs Monate auszusetzen. Als Reaktion auf die Pressemitteilung sind Medienvertreter eingeladen, an einer Frage- und Antwortsitzung teilzunehmen.In dem Brief stellen die Unterzeichner klar: Systeme, die es mit menschlicher Intelligenz aufnehmen können, können eine ernsthafte Bedrohung für die Gesellschaft und die Menschheit darstellen. Die sechsmonatige Aussetzung sollte daher verwendet werden, um eine Reihe von Protokollen zu entwickeln und zu implementieren, um diese leistungsstarken KI-Systeme genauer, transparenter und vertrauenswürdiger zu machen.Den vollständigen offenen Brief finden Sie hier.Dies sind einige der Hauptunterzeichner:- Yuval Noah Harari, Autor und Professor, Hebrew University of Jerusalem- Stuart Russell, Berkeley, Professor für Informatik, Direktor des Center for Intelligent Systems, und Mitautor des Standardlehrbuchs "Artificial Intelligence: a Modern Approach"- Elon Musk, CEO von SpaceX, Tesla und Twitter- Steve Wozniak, Mitbegründer von Apple- Evan Sharp, Mitbegründer von Pinterest- Rachel Bronson, Präsident, Bulletin of the Atomic ScientistsWAS Frage- und AntwortsitzungWANN Mittwoch, 29. März 2023, von 12:30 bis 13:30 Uhr (EDT)WER \u25cf Max Tegmark,Professorfür Physik beim NSF AI Institute for Artificial Intelligence undFundamental Interactions (IAIFI) des MIT und Präsident des Future of LifeInstitute \u25cf Yoshua BengioGründer und wissenschaftlicher Direktor des Mila - Quebec AI Institute undProfessor an der Université de Montréal \u25cf Emilia JavorskyDirector of Multistakeholder Engagements am Future of Life InstituteWO Die Frage- und Antwortsitzung wird hier online übertragen.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2042849/Mila___Quebec_AI_Institute_MEDIA_ADVISORY___Open_letter__Yoshua.jpgOriginal-Content von: Mila - Quebec AI Institute, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100092220/100905130