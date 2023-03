Stuttgart (ots) -Die gehobenen ARD-Programme (Info- und Kulturwellen) haben in den vergangenen Monaten an Hörerinnen und Hörer dazu gewonnen. Das zeigen die aktuellen Zahlen der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (ma 2023 Audio I), die am Mittwoch, den 29. März 2023, veröffentlicht wurden.52,475 Millionen Menschen hören demnach täglich Radio (Mo-Fr). Das entspricht 74,3 Prozent der Bevölkerung. Somit bleibt die Radionutzung in Deutschland auf hohem Niveau stabil (-0,2 Prozentpunkte). Auch die ARD-Radiowellen bleiben nahezu stabil mit einer Hörerschaft von 35,001 Millionen werktäglich. Einen Zuwachs von 0,166 Millionen verzeichnen die Kultur- und Infowellen der ARD, was einer werktäglichen Reichweite von insgesamt 7,657 Millionen entspricht.Ein bundesweites Plus der Hörerschaft erreichen die Infowellen von hr-iNFO, NDR Info, SWR Aktuell, rbb24 Inforadio und WDR5. Bei den Kulturwellen freuen sich BR-KLASSIK, NDR Kultur, SR 2 KulturRadio, WDR3, SWR2 über einen Zuwachs bzw. Stabilität.Kai Gniffke, ARD-Vorsitzender und SWR Intendant:"Radio ist nach wie vor nah an den Menschen und bringt unsere Programminhalte in alle Regionen Deutschlands. Die ARD-Wellen sind täglicher und verlässlicher Begleiter im Alltag. Auf uns kann man sich verlassen, auch im Radio stehen wir neben Kultur und Unterhaltung für objektiven und unabhängigen Journalismus."Anke Mai, Vorsitzende der ARDAudioprogrammkonferenz:"Radio bleibt stark, das ist die zentrale Botschaft in Zeiten des medialen Wandels. Die ARD ist mit ihren Hörfunkwellen durch Nähe, Regionalität und Emotionalität weiterhin ein wichtiger Partner der Menschen. Auch und gerade in der Nach-Pandemie-Zeit zeigt sich, dass wir für die Hörerinnen und Hörer ein unverzichtbarer Teil ihres Medienkonsums sind."Zur ma AudioDie ma 2023 Audio I verknüpft vier Forschungsstudien - die repräsentative Befragung der ma Radio, die technische Messung der ma IP Audio, eine Online-Tagebuchstudie sowie die DAB+-Reichweitenstudie. Für die Teilstudie ma Radio wurden in der ma 2023 Audio I bundesweit 66.447 Interviews von vier Marktforschungsinstituten durchgeführt. Es gab zwei Befragungswellen, vom 5. Dezember 2021 bis 27. März 2022 und vom 4. September 2022 bis 11. Dezember 2022.Als Konvergenzwährung für Radio und Online-Audio bildet sie die Radionutzung auf allen Nutzungswegen in allen Altersgruppen deutschlandweit ab. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren bundesweit (70,601 Mio.).Eine Übersicht über alle Ergebnisse finden Sie hier: https://www.ard.de/die-ard/was-wir-leisten/Hoerfunknutzung-100/Pressekontakt:ARD Kommunikation, Tel. 0711 929 11030, pressestelle@ard.deOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29876/5475035