Eine US-Behörde verklagt die Kryptobörse Binance und ihren Chef Changpeng Zhao, weil sie US-Regulierung aktiv umgangen haben sollen. Die umfangreiche Anklageschrift gibt Einblick in brisante interne Chats. Nun drohen hohe Strafen und Verbote. US-Finanzaufseher haben Klage gegen Binance eingereicht: Die Derivate-Regulator CFTC glaubt, dass die Kryptobörse bestimmte Geschäfte und Dienstleistungen in den USA angeboten hat, ohne die nötige Zulassung zu besitzen. Zudem soll sie Regeln zur Verhinderung krimineller Finanzaktivitäten umgangen haben. So wurde etwa die Identität von US-Kunden nicht wie vorgesehen verifiziert. Außerdem habe Binance gezielt versucht, die Regulierung zu umgehen, indem Geschäftsaktivitäten aus den USA verlagert worden ...

