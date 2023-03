Nach Verzögerungen ist nun eine Vorversion von Apple Pay Later für ausgewählte Nutzer:innen in den USA gestartet. Damit soll man Zahlungen in vier Raten aufsplitten können. Pre-Release-Version nur für ausgewählte Kund:innen in den USA Allerdings können auch in den Vereinigten Staaten zunächst nur zufällig ausgewählte User:innen profitieren. Sie bekommen eine Einladung für die Pre-Release-Version. Kund:innen, die in den USA in diesen Genuss kommen wollen, müssen zudem ein iPhone mit dem gerade veröffentlichten iOS 16.4 oder ein iPad mit iPadOS 16.4 ...

