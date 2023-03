Frankfurt (ots) -Mit einer Gesamtreichweite von 144,965 Mio. Kontakten setzt sich das konvergente Audio-Angebot ARD MEDIA Audio Total an die Reichweitenspitze der aktuellen ma 2023 Audio I. Damit baut der Public-Private-Vermarkter seinen Abstand auf das vergleichbare Angebot der RMS auf jetzt 22,170 Mio. Nutzer aus. In der klassischen Radiovermarktung erreicht die ARD MEDIA Deutschland-Kombi (ZG14+) in der Durchschnittstunde 10,679 Mio. Hörer und vergrößert damit auch dort den Abstand zum unmittelbaren Mitbewerber. Mit einem Zuwachs von 455 Tsd. Kontakten pro Tag erreicht die neue ARD MEDIA Privat-Kombi mit 21 starken privaten Radiosendern aus dem ganzen Bundesgebiet jetzt insgesamt 32,023 Mio. Kontakte."Die aktuelle Reichweitenanalyse zeigt sowohl im klassischen Radio- wie auch im konvergenten Angebot unseres Public-Private-Portfolios die Power von Audio, dem letzten echten Massenmedium. Im Zusammenspiel mit unseren starken ARD-Sendern und unseren privaten Partnern wie radio ffn, Regiocast und der Energy-Gruppe bieten wir dem Werbemarkt gerade unter den aktuellen makroökonomischen Herausforderungen die perfekten Lösungen: Hohe Reichweiten, kaufkräftige Zielgruppen, starke aufmerksamkeitsstarke Qualitätsumfelder und loyale Hörer machen im Markt den Unterschied", sagt Christian Scholz, Geschäftsleiter Audio, ARD MEDIA GmbH.Der multimediale Qualitätsführer ARD MEDIA GmbH vermarktet in seinem Geschäftsbereich TV/Bewegtbild den nationalen ARD-Sender Das Erste. Im Geschäftsbereich Audio vermarktet das Public-Private-Unternehmen als Reichweitenmarktführer öffentlich-rechtliche sowie private Radioprogramme, Online Audio-Streams und Podcast-Angebote. Das gesamte Qualitätsportfolio steht national wie regional für die effektive Ansprache kaufkräftiger und exklusiver Zielgruppen, für hohe stabile Reichweiten sowie für überdurchschnittlich starke Werbewirkung und höchste Effizienz auf allen relevanten Übertragungswegen. Ergänzt wird dieses Vermarktungsangebot durch fundierte Werbewirkungsforschung, begleitende Markt-Media-Studien sowie Service-Dienstleistungen rund um das Thema Mediaplanung.Pressekontakt:Norbert RüdellPressesprecherTelefon: 069/15424-218Mobil: 0160/96930306norbert.ruedell@ard-media.deOriginal-Content von: ARD MEDIA GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162813/5475062