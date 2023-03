Berlin (ots) -Bei mindestens jedem vierten Foto auf einer der größten Foto-Plattformen für Pädosexuelle wird sich bei Facebook oder Instagram bedient, so eine Recherche von Panorama und Strg_F. Ungeachtet dessen posten Influencer*innen täglich Bilder ihrer Kinder auf Instagram und Co. Letztere werden hierdurch schutzlos zur Schau gestellt und in ihren Persönlichkeitsrechten verletzt. Die Privatsphäre ist irreparabel geschädigt. Dagegen wehrt sich die junge Mutter Sara Flieder mit der Petition "Kinderrechte auf Instagram wahren" auf WeAct (Petitionsplattform von Campact). Am Mittwochmorgen überreichte die Petentin über 50.000 Unterschriften an Ekin Deligöz (Bündnis 90 / Die Grünen), Parlamentarische Staatssekretärin des Bundesfamilienministeriums."Es muss ein (Kinder)Recht auf Schutz der eigenen Intimsphäre, insbesondere in den digitalen Medien, geben", fordert Flieder in Ihrer WeAct-Petition. Deshalb appelliert die Mutter an Bundesfamilienministerin Lisa Paus, Regeln für gewerblich agierende Influencer*innen gesetzlich festzulegen. Hierdurch sollen vor allem Posts von halbnackten (in Windeln oder Badesachen) oder gar nackten Kindern als auch das Zeigen der privaten Räume der Kinder unterbunden werden. Im Zentrum der heutigen Petitionsübergabe stand daher auch ein etwa zwei Meter hohes Handy aus Pappe. Darauf abgebildet: eine Mutter, die von ihrem Kind und sich ein Selfie macht. Das Gesicht des Kindes ist jedoch von einem Stopp-Schild verdeckt.Bilder der Aktion finden Sie unter folgendem Link:https://www.flickr.com/photos/campact/albumsHinweis: Die Bilder können bis zum 7. April kostenfrei genutzt werden, nach dem 7. April wenden Sie sich bitte vor Nutzung hinsichtlich Bildrechten an den Fotografen.Zur Petition: https://weact.campact.de/petitions/kinderrechte-auf-instagram-wahrenPressekontakt:Iris Rath | Pressereferentin Campact | Tel: 0151 22125420 |presse@campact.de | Artilleriestr. 6 | 27283 VerdenOriginal-Content von: Campact e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64126/5475070