PNE - "Erneuerbare Energien - Aktie" mit einem kräftigen Schuss Übernahmephantasie. So war es spätestens seit Morgan Stanley offiziell bestätigte, dass man die Abgabe der PNE-Beteiligung "prüfe". Damit ist es jetzt erstmal vorbei. Selbst wer es nicht mitbekommen hat, kann es am Aktienkurs ablesen. Aktuell zeigt ein Kurs von 14,38 EUR (12:03 Uhr) die neue Realität, was zuvor inclusive Übernahmephantasie die Aktie in einem Band zwischen 20,00 und 24,10 EUR seit Ende November handeln liess. Allein die operativen Ergebnisse konntendas hohe Kursniveau nicht rechtfertigen - man darf nicht vergessen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...