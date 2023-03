Mainz (ots) -Die Ampelkoalition - mal wieder in einer Marathonsitzung gekittet. Doch wie lange hält der Kompromiss? Zu Gast bei Maybrit Illner sind am Donnerstag, 30. März 2023, 22.15 Uhr im ZDF, die drei Parteivorsitzenden der Ampelregierung: Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), Lars Klingbeil (SPD) sowie der Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour. Sie diskutieren mit Eva Quadbeck, RND-Chefredakteurin, und Theo Koll, Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios.Retten die Pläne nur die Koalition oder das Land? Wie viel Vertrauen haben die Bürgerinnen und Bürger noch in eine Regierung, die sich selbst misstraut? "maybrit illner" mit dem Thema "Kompromiss statt Masterplan - Ampel-Streit wirklich beigelegt?".KontaktBei Fragen zu "maybrit illner" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail an hagedorn.t@zdf.dePressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/maybritillner)(nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen"maybrit illner" in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/politik/maybrit-illner).Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5475101