DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:06 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.036,25 +0,9% +3,6% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.839,25 +0,8% +15,3% Euro-Stoxx-50 4.214,54 +1,1% +11,1% Stoxx-50 3.876,21 +0,9% +6,1% DAX 15.270,52 +0,8% +9,7% FTSE 7.540,25 +0,7% +0,4% CAC 7.175,85 +1,2% +10,9% Nikkei-225 27.883,78 +1,3% +6,9% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 136,04 +0,11

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,01 73,20 +1,1% +0,81 -8,0% Brent/ICE 79,53 78,65 +1,1% +0,88 -6,8% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 43,07 42,75 +0,7% +0,32 -43,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.968,13 1.973,91 -0,3% -5,78 +7,9% Silber (Spot) 23,26 23,38 -0,5% -0,11 -2,9% Platin (Spot) 961,03 968,00 -0,7% -6,98 -10,0% Kupfer-Future 4,11 4,09 +0,7% +0,03 +7,8% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Für die Ölpreise geht es weiter nach oben. Die Preise für Brent und WTI steigen aufgrund von Angebotssorgen und Anzeichen für eine steigende Nachfrage in den USA an, heißt es. Die anhaltende Schließung einer wichtigen Pipeline für irakisches Öl stützt zudem die Preise, sagt Warren Patterson, Leiter der Rohstoffstrategie bei ING. Die API-Daten hatten am Vorabend überdies einen überraschend deutlichen Rückgang gezeigt, was auf eine steigende Nachfrage schließen lässt.

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit einem Plus dürfte die Wall Street zur Wochenmitte in den Handel starten. Teilnehmer verweisen auf einen Rückgang des Volatilitätsindex VIX, der unter die langfristige Durchschnittsmarke von 20 gefallen ist. Dies wird als Zeichen einer Beruhigung gewertet. Mit dem Höhepunkt der Banken-Krise hatte der Wert noch über 30 gelegen. Der Volatilitätsindex gilt als "Angstbarometer". Bei den Einzelwerten steigen die Aktien von Micron Technology vorbörslich um 2,6 Prozent. Der Chiphersteller hat im zweiten Geschäftsquartal einen Umsatzeinbruch um mehr als die Hälfte verzeichnet. Ein schwacher Markt für PCs und Smartphones belastete die Ergebnisse, was am Markt so aber auch erwartet wurde. Micron kündigte außerdem an, im Rahmen eines Kostensenkungsprogramms die Zahl der Mitarbeiter nun um etwa 15 Prozent statt 10 Prozent zu reduzieren. Lululemon Athletica legen um 14,8 Prozent zu. Der Sportbekleidungseinzelhändler hatte besser als erwartet ausgefallene Viertquartalszahlen vorgelegt, wenngleich der Nettogewinn mit 120 Millionen Dollar im Vergleich zum Vorjahr (434,5 Millionen) deutlich rückläufig war. Dazu wartete Lululemon mit einem über den Schätzungen liegenden Umsatzausblick für das Gesamtgeschäftsjahr auf.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen können die Gewinne bis Mittwochmittag leicht ausbauen. Gestützt wird die Stimmung weiter von nachlassenden Sorgen um die Bankenkrise. Dazu kommen gute Nachrichten von den Technologiewerten, so dem erhöhten Ausblick bei Infineon. Allerdings sind die Umsätze an den Gesamtmärkten wieder rückläufig. "Viele warten jetzt erst einmal ab und beobachten, wohin die Reise für den DAX gehen wird", heißt es von QC Partners. Infineon steigen um 6,4 Prozent nach der erhöhten Prognose. Auch Titel wie STMicroelectronics steigen darauf in Paris um 5,4 Prozent und ASM International in Amsterdam um 3,3 Prozent. Der Technologiesektor liegt mit Aufschlägen von 1,8 Prozent europaweit an der Spitze. Der Kurs des IT-Dienstleisters Atos bricht indes um 16,5 Prozent ein. Im Handel verweist man auf den Sinneswandel beim Flugzeugbauer Airbus (+2,2%). Der erklärte am Vormittag, dass er nicht länger über einen Einstieg bei der Atos-Ausgliederung Evidian nachdenke. Druck auf die Aktien von Mercedes-Benz gibt es wegen des Teilausstiegs des Staatsfonds von Kuwait. Die Aktien fallen um 1,9 Prozent. Die UBS steht im Fokus mit einem Führungswechsel. Hier soll der bisherige Swiss-Re-Chef Sergio Ermotti das Ruder als CEO übernehmen und den bisherigen CEO Ralph Hamers ersetzen. Ermotti war bereits bis 2020 der Chef von UBS und soll nun die Einbindung der Credit Suisse gestalten. Der Markt bewertet die Personalie positiv - für die UBS-Aktie geht es 1,7 Prozent nach oben. Nach dem jüngsten Ausverkauf kommt es bei Immobilienaktien zu einer technischen Gegenreaktion. Die Skepsis im Markt bleibt unter Anlegern allerdings groß. Der kapitalintensive Sektor leidet unter den stark gestiegenen Finanzierungskosten und fallenden Immobilienpreisen. Vonovia gewinnen 4,2 Prozent, LEG Immobilien 1,9 Prozent oder Aroundtown 1,5 Prozent. Bei Encavis sorgt ein Dividendenausfall für Druck, die Aktien fallen um 6,6 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:12 Uhr Di, 17:02 Uhr % YTD EUR/USD 1,0858 +0,1% 1,0831 1,0837 +1,4% EUR/JPY 143,22 +0,9% 142,90 141,85 +2,0% EUR/CHF 0,9968 -0,1% 0,9981 0,9971 +0,7% EUR/GBP 0,8793 +0,1% 0,8792 0,8787 -0,6% USD/JPY 131,93 +0,8% 131,95 130,95 +0,6% GBP/USD 1,2348 +0,1% 1,2319 1,2332 +2,1% USD/CNH (Offshore) 6,8878 +0,1% 6,8916 6,8760 -0,6% Bitcoin BTC/USD 28.320,26 +4,2% 27.616,04 26.986,12 +70,6% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Dollar erholt sich leicht von den jüngsten Abagben. Für den Dollar-Index geht es um x,x Prozent aufwärts. Trotz der jüngsten Beruhigung bleibt der Markt gegenüber den USA offensichtlich etwas skeptischer als gegenüber der Eurozone. Deshalb habe der Dollar dem Euro wenig entgegenzusetzen, beobachtet Commerzbank-Analystin Antje Praefcke. Die Fed sei etwas vorsichtiger geworden, wohingegen die EZB nahezu unbeeinflusst von den Geschehnissen ihren Zinszyklus durchziehe und sich weiterhin restriktiv anhöre. Insofern schienen Euro-Niveaus von über 1,08 Dollar gerechtfertigt.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Deutliche Gewinne in Tokio und Hongkong haben am Mittwoch das Geschehen an den ostasiatischen Börsen geprägt. In Hongkong sorgte eine Hausse der Alibaba-Aktie für Dynamik, in Tokio kam Rückenwind vom deutlich nachgebenden Yen, wodurch sich die Exportaussichten japanischer Unternehmen verbessern. In Seoul und in Sydney bewegten sich die Indizes leicht nach oben, Schanghai scherte als einziges nach unten aus und tendierte knapp behauptet. Am Dienstag war es an der Wall Street eher ruhig zugegangen. Allgemein scheinen die zuletzt noch belastenden Sorgen um Probleme im Bankensektor zunächst in den Hintergrund getreten zu sein. In Sydney hatte die anfangs noch leicht negative Tendenz gedreht, nachdem neue günstiger ausgefallene Inflationsdaten Spekulationen genährt hatten, dass die australische Notenbank eine Pause im Zinserhöhungszyklus einlegen könnte. Für Kursfantasie bei Alibaba sorgte wie am Vortag bereist an der Wall Street, wo die Aktie ebenfalls notiert ist, dass sich der chinesische E-Commerce-Riese in sechs Sparten umstrukturieren will. Börsianer setzen darauf, dass die einzelnen Segmente nach der Umstrukturierung höher bewertet werden. Im Sog von Alibaba waren auch andere Technikschwergewichte gesucht. Meituan legten um 4,6 und Tencent um 2,1 Prozent zu. In Tokio wurden Softbank (+6,2%) von der Höherbewertungsfantasie um Alibaba ergriffen. In Schanghai legten BYD um 3,2 Prozent zu. Der Mischkonzern und Elektroautobauer hatte gut ausgefallene Geschäftszahlen für 2022 präsentiert.

CREDIT

Weiter auf Entspannungskurs gehen am Mittwoch die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt. Auch die CDS-Prämien auf Deutsche Bank sinken weiter auf 182 nach 188 Basispunkten am Vortag. Auf dem Höhepunkt der Sorgen um die Banken waren schon über 220 Bp bezahlt wurden. Händler weisen nun auf Presseberichte hin, wonach die Finanzaufsicht ein Auge darauf werfe. Denn möglicherweise seien die Prämien durch Einsätze von nur rund 5 Millionen Euro in die Höhe getrieben worden. Dies sei vom Markt als steigendes Risiko von Deutsche-Bank-Aktien interpretiert worden und habe zum Ausverkauf der Aktie geführt. Eingerahmt worden sei dies durch einen kräftigen Anstieg der Aktivität bei Quotierungsanfragen an Broker, was ebenfalls als Zeichen von Unsicherheit gelesen wurde.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

ADIDAS

zieht nach Unternehmensangaben in den USA den Widerspruch gegen die Markenanmeldung der Black Lives Matter Global Network Foundation zurück. Wie ein Unternehmenssprecher am Dow Jones Newswires am Mittwoch mitteilte, soll der Widerspruch "so bald wie möglich" zurückgezogen werden. Zuvor hatte eine Unternehmenssprecherin bereits gesagt, der Konzern sei "bereits im Begriff, den Widerspruch gegen die Markenanmeldung der Black Lives Matter Global Network Foundation zurückzuziehen".

DEUTSCHE BANK

Bei den Tarifverhandlungen der Deutsche-Bank-Servicetochter Keba macht die Arbeitnehmerseite Druck. Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte, hat sie die Mitarbeiter der Keba - Gesellschaft für interne Services mbH für den 30. und 31. März zum Streik aufgerufen.

MERCEDES-BENZ

hat Medienberichte bestätigt, denen zufolge der langjährige Aktionär Kuwait Investment Authority (KIA) einen Teil seiner Aktien verkauft hat. Der kuwaitische Staatsfonds hat 20 Millionen Aktien an dem Autohersteller verkauft. Nach der Transaktion hält KIA in ihrem Direct Public Equities Portfolio noch etwa 53 Millionen Mercedes-Benz-Aktien.

BOEHRINGER INGELHEIM

hat vergangenes Jahr dank guter Geschäfte mit seinen beiden umsatzstärksten Medikamenten den Umsatz deutlich gesteigert. Wegen höherer Forschungsausgaben stieg das Betriebsergebnis allerdings nur marginal, nach Steuern sank der Gewinn sogar. Optimistisch stimmt das Familienunternehmen die Forschungs- und Entwicklungspipeline: In den nächsten sieben Jahren soll es etwa 20 Zulassungen im Bereich Humanpharma geben.

CECONOMY

hat seine Klimaziele in Bezug auf die Reduzierung der CO2-Emissionen konkretisiert, für sein eigenes Sortiment bis 2025 fortgeschrieben und dabei ausgeweitet.

HOCHTIEF

Die US-Tiefbautochter von Hochtief, Flatiron, hat in Kalifornien eine Reihe von Aufträgen mit einem Gesamtwert von mehr als 740 Millionen Dollar gewonnen. Dabei geht es um den Anschluss von Gemeinden im Norden und Süden des US-Bundestaates an schnelle Breitbanddienste, die Wasserversorgung im Großraum Oakland und zwei Highway-Ausbauprojekte, wie der Mutterkonzern in Essen mitteilte.

JENOPTIK

hat im vergangenen Jahr wegen höherer Steueraufwendungen unter dem Strich gut ein Drittel weniger verdient. Das den Aktionären zuzurechnende Ergebnis sank auf 55,1 Millionen Euro von 82,0 Millionen Euro im Vorjahr. Je Aktie lag der Gewinn bei 0,96 Euro nach 1,43 Euro.

KONTRON

hat seinen im Januar veröffentlichten Ergebnisausblick auf das laufende Jahr um 10 Prozent angehoben. Der Nettogewinn aus dem fortgeführten IoT-Geschäft (Internet der Dinge) soll 2023 auf 66 Millionen Euro steigen, von 55,5 Millionen im vergangenen Jahr. Im Januar hatte die Kontron AG einen Anstieg auf über 60 Million Euro in Aussicht gestellt.

LEIFHEIT

hat im vergangenen Geschäftsjahr einen Gewinneinbruch verbucht. Insbesondere im Heimatmarkt Deutschland führten drastische Preissteigerungen und die allgemeine Unsicherheit zu einer deutlichen Konsumzurückhaltung. Zudem belasteten die enorm gestiegenen Material- und Energiepreise das Ergebnis. Die Dividende strich das Unternehmen um ein Drittel zusammen.

NORDEX

hat Aufträge über 78 Megawatt (MW) für die Lieferung und Errichtung von Turbinen für drei Projekte in Griechenland erhalten. Geliefert werden 14 Turbinen des Typs N149/5.X der Delta4000-Serie. Die Aufträge umfassen zudem jeweils einen zehnjährigen Premium-Service zur Wartung der Anlagen.

PNE

rechnet für 2023 mit einem operativen Gewinn, der in der Mitte der Spanne auf dem Niveau des Vorjahres liegt. Der Wind- und Solarpark-Projektierer peilt ein EBITDA zwischen von 30 und 40 Millionen Euro an. Wie im Vorjahr sollen die Aktionäre 4 Cent Dividende und 4 Cent Sonderdividende je Anteilsschein bekommen.

PSI SOFTWARE

hat im abgelaufenen Geschäftsjahr wie bereits im Oktober angekündigt deutlich weniger verdient. Mehraufwand für eine neu entwickelte Software für Stadtwerke drückte das operative Ergebnis um 19 Prozent auf 20,2 Millionen Euro. Das Konzernergebnis ging sogar um 39 Prozent auf 9,7 Millionen Euro zurück. Hier schlug der Rückzug aus Russland negativ zu Buche. Der Umsatz stieg um 1 Prozent auf 248 Millionen Euro.

UBS

bekommt infolge der Übernahme von Credit Suisse einen neuen CEO, der bereits bis 2020 an der Spitze der Bank stand. Zum 5. April soll Sergio Ermotti an die Spitze rücken, derzeit Präsident des Verwaltungsrats der Swiss Re. Ermotti war nach der globalen Finanzkrise bereits CEO von UBS und 2020 nach 9 Jahren an der Spitze zurückgetreten.

LUCID

plant nach eigenen Angaben die Entlassung von 1.300 Mitarbeitern bzw. 18 Prozent der Belegschaft. Das Elektrofahrzeug-Startup will die Betriebskosten senken und Barmittel vor der Markteinführung eines zweiten Modells im kommenden Jahr vorhalten. Der Stellenabbau soll bis zum Ende des zweiten Quartals abgeschlossen sein.

BROADCOM

will der britischen Wettbewerbsbehörde CMA für die geplante 61 Milliarden Dollar schwere Übernahme des Cloud-Computing-Unternehmens VMware keine Zugeständnisse machen. Die Behörde erklärte, sie werde das Vorhaben einer eingehenden Prüfung unterziehen, nachdem der US-Chipkonzern bis zum Ende der Frist an diesem Mittwoch der Aufforderung nicht nachgekommen war, Selbstverpflichtungen anzubieten, um Wettbewerbsbedenken der CMA auszuräumen.

CNOOC

hat im abgelaufenen Jahr von den stark gestiegenen Ölpreisen profitiert und den Nettogewinn auf 141,7 Milliarden Yuan (18,96 Milliarden Euro) und damit einen Rekordwert verdoppelt. Der Umsatz sprang von 246,1 auf 422,2 Milliarden Yuan, wie der drittgrößte Mineralölkonzern Chinas mitteilte. Neben den höheren Ölpreisen führte Cnooc das Ergebnis auch auf Kostensenkungen zurück.

