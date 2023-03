Laut Jeffrey Gundlach, CEO von DoubleLine Capital, beginnen sich die wirtschaftlichen Probleme zu häufen. Seiner Meinung nach könnte es in den USA schon in wenigen Monaten zu einer Rezession kommen. Gundlach geht davon aus, dass das die US-Notenbank dazu zwingen würde, die Leitzinsen noch in diesem Jahr "ein paar Mal" zu senken."Der wirtschaftliche Gegenwind wird stärker. Die Rezession wird in ein paar Monaten da sein", sagte Gundlach gegenüber CNBC. "Alles, was dafür noch fehlt, ist ein Anstieg ...

