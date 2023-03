Weifang, China, 29. März 2023 (ots/PRNewswire) -Dies ist ein Bericht aus dem Shandong-Büro der Hong Kong Business Daily. 40. Internationales Drachenfest von Weifang wird am 15. April in Weifang, China, eröffnet, das auch gleichzeitig die 19. World Kite Championship ausrichtet. Mehr als 400 Drachenfreunde aus 60 Ländern und Regionen der Welt werden in Weifang zusammenkommen. Es wird das größte internationale Festival in China seit drei Jahren sein.Bei der Eröffnungsfeier findet eine große Kultur- und Modenschau statt, bei der mehr als 320 Personen auftreten, und mehr als 200 Schauspieler werden im Rahmen des nationalen Projekts zum immateriellen Kulturerbe auftreten. Weifang hat auch bekannte chinesische Sänger eingeladen, vor Ort aufzutreten. Gleichzeitig wird Weifang auch E-Commerce-Live-Konferenzen, Food-Festivals und andere Veranstaltungen abhalten, um den Charme der altehrwürdigen Produkte von Weifang, der handgefertigten kulturellen und kreativen Produkte und der Küche von Weifang zu präsentieren. Am Abend werden eine leuchtende Drachenshow, ein Laternenfest mit Drachenmotiven, ein Konzert und ein Feuerwerk stattfinden. Zu dieser Zeit wird es beim Drachenfest fröhlich zugehen.Während des Internationalen Drachenfestivals werden die Organisatoren eine Auswahl von Gemälden zeigen, die von Jugendlichen aus mehr als 50 Ländern und Regionen auf fünf Kontinenten gesammelt wurden, 200 Ölgemälde zum Thema Drachen ausstellen, die von mit Öl malenden Künstlern aus Weifang geschaffen wurden, und herausragende kulturelle und kreative Werke zum Thema Drachen präsentieren, die von nationalen Kultur- und Kreativ-Einrichtungen gesammelt wurden. Gleichzeitig werden Elemente des immateriellen Kulturerbes integriert, um Museen, kulturelle Schöpfungen und handwerkliche Marken von Weifang zu bereichern, und eine Reihe von Investitionsförderungs- und Andockaktivitäten für herausragende Werke durchgeführt.Die Ausstellung "Shandong Handmade WeiYouShangPin", die nicht zum Erbe gehört, ist eine Kombination aus "immateriellem Kulturerbe und kultureller Kreativität". Sie präsentiert Weifang-Drachen, Neujahrsbilder, Scherenschnitte, Kernschnitzereien, Schmuck, chinesische Kleidung im China-Chic und andere kulturelle und kreative Werke, fördert die Integration traditioneller Fertigkeiten und moderner Elemente sowie die Industrialisierung handgefertigter Produkte. In diesem Jahr hat das Weifang International Kite Festival auch einen kreativen Durchbruch im Metauniversum und in der digitalen Sammlung erzielt, der es den Nutzern ermöglicht, den virtuellen Raum der Metauniversum-Version des Drachenfestes als virtuelle Identität des Metauniversums zu durchstreifen und zu erleben.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/hohepunkte-des-40-internationalen-drachenfestes-von-weifanginternational-kite-festival-301784482.htmlPressekontakt:Ke Sun,+86-13616406386,sunke0605@126.comOriginal-Content von: Shandong Office of Hong Kong Business Daily, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167426/5475153