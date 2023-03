Nachlese Podcast Dienstag: Audio Link zur Folge: https://audio-cd.at/page/podcast/4113/ , alle unter http://www.audio-cd.at/wienerboerseplausch . - in Folge S4/29 geht es um ein Update zum Programm beim Börsentag in Wien (15.4.) mit u.a. Palfinger erstmals dabei. Und dann anlässlich eines Top-Börsetags für die Hamburger Evotec mit dem österreichischen CEO Werner Lanthaler (Vorstand in ATX, MDAX, TecDAX und Nasdaq) die Vorstellung einer österreichischen Legionärs-Elf in DAX-Vorständen: Hervorheben muss ich hier Daniel Riedl (Vonovia) und Thomas Schaufler (Commerzbank), weil beide auch (Immofinanz/Buwog bzw. Erste Group) auch ATX-Vorstände waren. Dazu Sabine Mlnarsky (Commerzbank), Günther Thallinger (Allianz), Stephan Leithner (Deutsche ...

