AlsterResearch nimmt die Coverage der cyan AG mit einer KAUFEN-Empfehlung und einem Kursziel von 4,40 EUR mit einem Aufwärtspotenzial von 254,8% auf. cyan ist ein White-Label-Anbieter von Komplettlösungen im Bereich Business Support / Operations Support Systemen (BSS/OSS) und Cybersecurity-Lösungen für die Telekommunikationsbranche. Im BSS/OSS-Segment hält cyan einen Marktanteil von 43% bei den MVNOs in Lateinamerika. Mit einer starken fundamentalen Nachfrage, die durch 5G, Cloud, Kosten- und Flexibilitätsaspekten angetrieben wird, wird das Unternehmen bis 2026 und darüber hinaus mit einer hohen durchschnittlichen Wachstumsrate wachsen. Darüber hinaus bietet der Kundenstamm von cyan attraktive Cross-Selling-Möglichkeiten. Die eingeleitete Strategie, die sich auf wiederkehrende Umsätze konzentriert, sollte in Zukunft die Transparenz der Umsatz- und Gewinnreihen verbessern. In Anbetracht der Projektpipeline und der guten Geschäftsaussichten erwarten die Analysten von AlsterResearch, dass cyan im GJ23 den Cash-Break-Even erreichen wird. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/cyan%20AGX





