Mannheim / Ludwigshafen (ots) -Mit ihren vier Hörfunkprogrammen bigFM, RPR1, RADIO REGENBOGEN und REGENBOGEN2 überspringt die Audiotainment Südwest in der heute veröffentlichten Mediaanalyse ma 2023 Audio I erstmals die 5-Millionen-Grenze: 5,145 Mio. Hörer:innen schalten die Programme pro Tag* ein.*Quelle: ma 2023 Audio I (Hörer pro Tag Mo-Fr)"Wir bedanken uns sehr herzlich bei unseren Hörer:innen für ihren Zuspruch und ihr Vertrauen. Unser Dank gilt auch unserem Team, das mit großem Engagement und viel Kreativität die Wünsche unserer Hörer:innen in die tägliche Programmplanung mit einfließen lässt", so Kai Fischer, Vorsitzender der Geschäftsführung der Audiotainment Südwest.bigFM bleibt mit 2,184 Millionen Hörer pro Tag* mit 2,1 Prozent Zuwachs stärkste nationale Jugendmarke aus Baden-Württemberg.RPR1. baut seine Marktführerschaft in Rheinland-Pfalz weiter aus und konnte damit seine Hörerzahlen auf 1.221 Millionen Hörer pro Tag* um 5 Prozent steigern.RADIO REGENBOGEN bleibt mit 1.359 Millionen Hörern pro Tag* meistgehörter privater Sender in Baden-Württemberg.REGENBOGEN 2 gewinnt im bundesweiten Trend der Rockangebote ebenfalls über 5 Prozent und ist mit 381.000 Hörer pro Tag der erfolgreichste Lokalsender aus Baden-Württemberg. *Quelle: ma 2023 Audio I (Hörer pro Tag Mo-Fr)."Das Publikum honoriert offenbar den inhaltlichen Ausbau unserer vier Programme. Durch die Synergien der Programme in einer gemeinsamen Unternehmensgruppe, konnten wir noch mehr Kraft und uniquen Content für die Marken entwickeln", so Audiotainment Südwest Programmgeschäftsführerin Valerie Weber.Die Audiotainment Südwest GmbH & Co. KG verantwortet Produktion und strategische Entwicklung der Radioprogramme bigFM, RPR1., RADIO REGENBOGEN und REGENBOGEN 2 und erreicht damit Hörerinnen und Hörer in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz, im Saarland, in weiten Teilen von Hessen und Nordrhein-Westfalen sowie in den Ballungsräumen Berlin und Hamburg. Die Audiotainment Südwest erreicht insgesamt 5,145 Millionen Hörer pro Tag (ma 2023 Audio I Addition der Hörer pro Tag) und generiert 11,6 Millionen Online Audio Sessions pro Monat (ma 2023 IP Audio I).Pressekontakt:Michael WeilandPressesprecherTel. 0172 / 3822469Mail: presse@atsw.deOriginal-Content von: Audiotainment Suedwest GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163930/5475200