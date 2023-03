© Foto: Evan Agostini - picture alliance / Evan Agostini/Invision/AP



Übernahmegerüchte sorgen für einen Kurssprung bei der AMC-Aktie. Bereits 2021 gab es ähnliche Gerüchte. Wiederholt sich die Geschichte oder ist diesmal mehr dran?

Die Aktie der US-Kinokette AMC beendete den gestrigen Handelstag an der NASDAQ mit einem Plus von mehr als 13 Prozent. Zeitweise legte das Papier sogar um 21 Prozent zu. Grund für den Kurssprung ist laut Bloomberg ein unbestätigter Bericht der Website Intersect, wonach Amazon eine mögliche Übernahme der angeschlagenen Kinokette erwäge.

Laut dem Intersect-Bericht habe ein Investmentberater von Amazon die Übernahme der Kinokette geprüft. Dabei sei für AMC ein Marktwert von vier Milliarden US-Dollar ermittelt worden, heißt es. Weder Amazon noch AMC bestätigten den Bericht. Eine Presseanfrage von Bloomberg blieb unbeantwortet.

Bereits 2021 war die AMC-Aktie in die Höhe geschossen, nachdem in den sozialen Medien über eine Übernahme durch Amazon spekuliert worden war, was sich jedoch nie bewahrheitete. Damals kam es zu einem regelrechten Meme-Aktienboom.

Zu den jüngsten Übernahmegerüchten schrieb Alicia Reese, Analystin bei Wedbush Securities, in einer Investorennotiz: "Amazon sollte besser einen Teil von Cineworld kaufen. Wir glauben nicht, dass AMC aufgrund seiner massiven Verschuldung und seiner überhöhten Bewertung ein wahrscheinliches Übernahmeziel ist".

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion