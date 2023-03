Die neue Kategorie Climate Action zeichnet innovative Lösungen von gemeinnützigen Organisationen (NPOs) sowie kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) aus, die die Umwelt schützen und stärken, die Herausforderung des Klimawandels angehen und dabei auf ökologische Lösungen setzen. Der Gewinner der Kategorie erhält 600.000 US-Dollar.

Der Zayed Sustainability Prize, eine der größten Nachhaltigkeitsinitiativen der Welt, den die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) jährlich ausschreiben, führt die neue Kategorie Climate Action ein. Diese Kategorie fördert innovative Lösungen zur Bekämpfung des Klimawandels und zum Schutz der natürlichen Ressourcen unseres Planeten.

Employee of Zayed Sustainability Prize winner, Okuafo Foundation, demonstrates how to use a drone to optimise agricultural production (Photo: AETOSWire)

Die Einführung der Kategorie Climate Action fällt mit dem Jahr der Nachhaltigkeit in den VAE zusammen. Die landesweite Initiative zielt darauf ab, die nachhaltige Entwicklung im ganzen Land entsprechend der nationalen Strategie der VAE voranzutreiben. Sie leitet zudem thematisch die 28. Konferenz der Vertragsparteien der UN-Klimakonvention (COP28) ein, die Ende des Jahres in den VAE stattfindet.

Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Minister für Industrie und Hochtechnologie der VAE, Generaldirektor des Zayed-Nachhaltigkeitspreises und designierter Präsident der Klimakonferenz COP28, sagt: "Während wir das Jahr der Nachhaltigkeit in den VAE begehen und uns auf die COP28 vorbereiten, ist es wichtiger denn je, innovative Lösungen, die den Planeten und die Menschen vor den Auswirkungen des Klimawandels schützen, zu identifizieren und zu fördern. Die Vereinigten Arabischen Emirate wollen die Klimakonferenz als "COP of Action" gestalten also als lösungsorientierte COP, die eine nachhaltige Entwicklung fördert. Die Konferenz soll dazu beitragen, die Verabschiedung von Maßnahmen zu beschleunigen, die die Klimafinanzierung und die Anpassung an den Wandel vorantreiben und die Auswirkungen des Klimawandels sowie Schäden und Verluste verringern. Die neue Kategorie Climate Action des Zayed Sustainability Prize unterstreicht dieses Engagement, indem sie die Einführung von Lösungen unterstützt, die die Welt heute braucht, um das Pariser Abkommen zu erfüllen und die Erwärmung auf unter 1,5 Grad Celsius zu begrenzen."

Al Jaber fügte hinzu: "Wir befinden uns in einer Zeit, in der wir die richtigen Entscheidungen für unser Klima treffen müssen. In diesem Zusammenhang ist die Kategorie Climate Action eine wichtige Ergänzung des Preises und wir freuen uns auf Einreichungen aus der ganzen Welt. Wir sind stolz darauf, innovative Lösungen zu fördern und zu belohnen, die konkrete Maßnahmen umsetzen und greifbare, integrative und dauerhafte Fortschritte für unseren Planeten und unsere Communities erzielen."

Im Jahr 2008 hat die Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate den Zayed Sustainability Prize zu Ehren des verstorbenen Gründervaters der VAE, Scheich Zayed bin Sultan Al Nahyan, ins Leben gerufen. Der Preis zeichnet kleine und mittlere Unternehmen, gemeinnützige Organisationen und Schulen aus, die in den Kategorien Gesundheit, Ernährung, Energie, Wasser und jetzt auch Climate Action wirkungsvolle und inspirierende Innovationen entwickeln.

Die neue Kategorie Climate Action baut die Reichweite und Wirksamkeit des Preises aus, indem sie Lösungen auszeichnet, die die Umwelt schützen und stärken und gleichzeitig die Herausforderung des Klimawandels angehen. Darunter fallen Organisationen, die die Anpassung an den Klimawandel und die Klimaresilienz vorantreiben und dabei auf ökologische Lösungen setzen. KMU und NPOs können sich für die Kategorie Climate Action bewerben.

Der Zayed-Nachhaltigkeitspreis kann auf eine 15-jährige Erfolgsgeschichte zurückblicken, in der er mit der Förderung von nachhaltigen Lösungen in den Bereichen Gesundheit, Ernährung, Energie und Wasser das Leben zahlreicher Menschen verbessert hat. Durch die neue Kategorie Climate Action trägt der Preis noch stärker zur Entwicklung von innovativen Lösungen bei, die Umweltprobleme angehen und Klimaresilienz aufbauen.

Der Zayed Sustainability Prize hat sich als globale Plattform für die Förderung der nachhaltigen Entwicklung etabliert, deren Gewinner und Finalisten aus allen Teilen der Welt stammen. In diesem Jahr feiert der Preis sein 15-jähriges Bestehen mit über 378 Millionen Menschen weltweit, die von den Lösungen der 106 Gewinner profitieren.

Der Preis zeichnet die Gewinner in den Kategorien Gesundheit, Ernährung, Energie, Wasser und Climate Action mit jeweils 600.000 US-Dollar aus. Die Kategorie Global High Schools ist in sechs Weltregionen aufgeteilt, wobei die Gewinner jeder Region jeweils bis zu 100.000 US-Dollar erhalten, um ihr Projekt zu realisieren oder auszubauen.

Mit der Einführung der Kategorie Climate Action erwarten die Veranstalter ein umfangreiches Spektrum an Bewerbungen aus der ganzen Welt. Der Zayed Sustainability Prize ruft ab sofort bis zum 23. Mai 2023 zur Einreichung von Bewerbungen gemeinnütziger Organisationen sowie kleiner und mittlerer Unternehmen auf. Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt im Rahmen der Preisverleihung in Abu Dhabi.

