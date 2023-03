Neckarsulm (ots) -Was sind die wichtigsten und innovativsten Technologien für die Zukunft des Einkaufs? Genau diese Frage stellt Kaufland auf der Innovationsplattform Xeem.de und ruft Nachwuchstalente dazu auf, Visionen zu entwickeln. Teilnehmen können Studierende und Schüler ab 16 Jahren. Ziel ist es, dass sie alleine oder gemeinsam im Team von je zwei bis drei Personen eine Liste der fünf wichtigsten innovativen Technologien erstellen, die Kaufland in den nächsten fünf Jahren nutzen sollte. Die besten Konzepte werden prämiert. Zu gewinnen gibt es Einkaufsgutscheine und Vorstellungsgespräche mit dem Fachbereich Digitalisierung Einkauf. Teilnahmeschluss ist der 21. Mai 2023."Wir gehen davon aus, dass sich das Innovationstempo im Lebensmitteleinzelhandel in den kommenden Jahren weiter erhöhen wird. Deshalb überprüfen wir regelmäßig, wie modern und zukunftssicher unser Tech-Stack ist und analysieren mögliche Innovationen", erklärt Torben Wolf, Geschäftsführer Digitalisierung Einkauf bei Kaufland International.Xeem, bekannt aus der Gründershow "Die Höhle der Löwen", verbindet auf seiner Plattform Unternehmen mit der Generation Z. Bei den Challenges können Teilnehmer nicht nur Preisgelder oder Gutscheine gewinnen, sondern auch Einblicke in Unternehmen, Möglichkeiten zum Netzwerken und ein Zertifikat für den Lebenslauf. Von der Idee profitieren also beide Seiten: Firmen und Nachwuchskräfte.Die Kaufland-Challenge finden Sie online unter Xeem | Challenge: Kaufland | Für eine digitale Zukunft (https://app.xeem.de/challenge/kaufland-fur-eine-digitale-zukunft)Einen O-Ton zum Thema finden Sie hier zum Download (https://file4you.schwarz/download.xhtml?id=a9801ed13ef143209b57dbee00d50396) (Passwort: Xeem2023) oder auf unserem neuen Presseportal, wo unter https://unternehmen.kaufland.de/presse weitere aktuelle Pressemitteilungen, spannende Schwerpunktthemen, Bild- sowie Audio- und Videomaterial warten.Pressekontakt:Kaufland UnternehmenskommunikationAnnegret AdamRötelstraße 3574172 NeckarsulmTelefon +49 7132 94-680448presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111476/5475247