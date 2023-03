Am Dienstag gab es mehrere Nachrichten, die die Adidas-Aktie auch am Mittwoch bewegen. Der kanadische Konkurrent Lululemon Athletica legte am Abend Zahlen vor, die überzeugten. Das treibt auch die Adidas-Aktie an, da dies Hoffnung weckt, dass sich die Lagerbestände und Absatzzahlen bessern könnten. Die Aktie gehört zu den Gewinnern im DAX.Der Konkurrent Lululemon beflügelt die Adidas-Aktie. Der Konzern aus Kanada, der hauptsächlich Sportbekleidung anbietet, legte gestern Abend die Zahlen für das ...

