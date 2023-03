Fünf Top-Strategien, ein Wertpapier: https://bit.ly/3JTn2Vo Das Five Lions Zertifikat liefert langfristige, überdurchschnittliche Performance durch fünf diversifizierte Investment-Ansätze. Die Aktienmärkte hätten die schlechten Nachrichten erstaunlich gut weggesteckt, meint Portfoliomamanger Marc Wilhelms von PP Asset Management. Und obwohl der Optionsmarkt eine hohe Nachfrage nach Absicherungen signalisiert, könnten die Kurse im April nochmal zu einer kurzfristigen Osterrallye ansetzen, so Wilhelms. Vorsicht bleibe aber geboten: Denn die Betonung liege auf kurzfristig. Für das zweite Halbjahr sieht der Marktexperte immer noch eine Rezession auf die Weltwirtschaft zurollen, die auch an den Aktienmärkten auf die Kurse drücken dürfte. Wie viel Luft der DAX aktuell nach oben hat, mit welchen Trades Anleger die Rallye am besten handeln und für wie wahrscheinlich Wilhelms baldige Zinssenkungen in diesem Jahr sieht: Alle Antworten gibt's im Video!