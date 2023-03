Apple hat am Dienstag den Start von Apple Pay Later in den USA angekündigt, dem lang erwarteten Einstieg des Unternehmens in den Bereich "Buy now, pay later". Durch den neuen Service können Verbraucher Einkäufe, die sie mit Apple Pay auf iPhones und iPads tätigen, in 4 Teilzahlungen aufzuteilen. Die Raten werden dann über 6 Wochen verteilt, ohne dass Zinsen und Gebühren anfallen.Von Eric J. SavitzBarron'sÜbersetzung: Thomas SteerApple lädt am Dienstag ausgewählte Nutzer ein, den Dienst auszuprobieren. ...

