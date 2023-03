DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 30. März (vorläufige Fassung)

=== 06:45 DE/Basler AG, Jahresergebnis (14:00 Investorenkonferenz) 06:55 DE/Stratec SE, ausführliches Jahresergebnis *** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 13:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht 07:00 DE/Aareal Bank AG, ausführliches Jahresergebnis 07:30 DE/Bike24 Holding AG, ausführliches Jahresergebnis (09:00 BI-PK) 07:30 DE/Manz AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht 07:30 DE/Qbeyond AG, Jahresergebnis 07:30 DE/SFC Energy AG, ausführliches Jahresergebnis 07:30 DE/SNP Schneider Neureither & Partner SE, ausführliches Jahresergebnis 07:30 LU/SAF-Holland SE, ausführliches Jahresergebnis mit Prognose 2023 nach Übernahme von Haldex *** 07:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen März *** 07:35 DE/United Internet AG, Jahresergebnis (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, ausführliches Jahresergebnis 07:45 DE/Home24 SE, ausführliches Jahresergebnis 07:50 DE/MBB SE, Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 08:00 DE/Cancom SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, ausführliches Ergebnis 1Q 08:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis 08:00 DE/DFV Deutsche Familienversicherung AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK) 08:00 DE/Washtec AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht 08:00 DE/Westwing Group SE, ausführliches Jahresergebnis 08:00 DE/Vorausberechnung der Zahl der Pflegebedürftigen für die Jahre 2022 bis 2070 08:30 DE/Baywa AG, ausführliches Jahresergebnis (10:30 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) *** 09:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Jahresergebnis (09:30 BI-PK) 09:00 DE/Bundestag, Plenum (12:00 Ansprache des britischen Königs Charles III.) 09:30 EU/Europäischer Gerichtshof (EuGH) Urteil zu Datenschutz bei Livestream-Unterricht *** 10:00 DE/Konjunkturprognose des IMK - Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung *** 10:00 DE/Stellenindex BA-X der Bundesagentur für Arbeit März *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg März *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern März *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Brandenburg März *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Hessen März 10:00 Bundesverband Der Mittelstand (BVMW), Pressekonferenz zum Sozialabgaben-Gedenktag, Berlin 10:00 AT/Wifo, PK zu Konjunkturprognosen für 2023 und 2024 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 DE/Deutsche Bahn AG, BI-PK *** 11:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen März *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung März Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 99,7 zuvor: 99,7 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: +0,4 zuvor: +0,5 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -19,2 Vorbaschätzung: -19,2 zuvor: -19,1 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone März 13:15 DE/Bundesbauministerin Geywitz, Grußwort bei BFW - Deutscher Immobilien Kongress 2023, Berlin *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) März PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+7,2% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/+8,7% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,8% gg Vm/+7,5% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vm/+9,3% gg Vj 14:00 DE/Staatssekretär Graichen, Energieminister, Pk nach Energieministerkonferenz, Merseburg *** 14:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 4Q annualisiert PROGNOSE: +2,7% gg Vq 2. Veröff.: +2,7% gg Vq 3. Quartal: +3,2% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +3,9% gg Vq 2. Veröff.: +3,9% gg Vq 3. Quartal: +4,4% gg Vq *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 195.000 zuvor: 191.000 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI 18:45 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin (2023 nicht stimmberechtigt im FOMC), Rede bei Virginia Council of CEOs Quarterly Meeting *** - DE/1&1 AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht - DE/Cherry SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht - DE/Dic Asset AG, HV - DE/Ionos Group SE, ausführliches Jahresergebnis - DE/Medios AG, ausführliches Jahresergebnis - DE/MLP SE, ausführliches Jahresergebnis - DE/Sixt SE, Geschäftsbericht - US/Abschluss Zweiter Demokratie-Gipfel von US-Präsident Joe Biden (seit 29.3) ===

