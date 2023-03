Lucid plant die Entlassung von rund 1.300 Mitarbeitern. In einem SEC-Filing erklärt Lucid, dass es etwa 18 Prozent seiner Belegschaft entlassen wird. Die Entlassungen sollen bis zum Ende des zweiten Quartals "im Wesentlichen abgeschlossen" sein. In einem Brief an die Mitarbeiter, der dem SEC-Filing beigefügt war, sprach Lucid-CEO Peter Rawlinson von einer "schmerzhaften, aber notwendigen Entscheidung".Von Jeremy C. OwensMarketWatchÜbersetzung: Thomas Steer"Diese Entscheidungen sollen uns widerstandsfähiger ...

