FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MOUNTAIN BOY MINERALS M9UA CA6238582069
AB/FROM ONWARDS 29.03.2023 14:50 CET
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MOUNTAIN BOY MINERALS M9UA CA6238582069
AB/FROM ONWARDS 29.03.2023 14:50 CET