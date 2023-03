Es werden besondere Photovoltaik-Projekte gesucht, die in Gebäuden, Verkehrswegen oder die Landwirtschaft integriert sind. Im Frühjahr 2024 soll die Prämierung erfolgen.Es ist bereits das vierte Mal, dass in Österreich der Innovationsaward ausgeschrieben wird. Die Technologieplattform Photovoltaik sucht nach besonderen Projekten mit Doppelnutzen. Es gehe um die Photovoltaik-Stromerzeugung, die in Gebäuden, Verkehrssektor oder der Landwirtschaft integriert seien. Am heutigen Mittwoch fiel der Startschuss für die Projekteinreichungen. Diese könnten bis zum 10. Februar 2024 erfolgen. Mit dem langen ...

