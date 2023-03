Die Alibaba Group strukturiert sich radikal um. Das hat der chinesische Internetkonzern am Dienstag bekannt gegeben. Die neue Organisationsstruktur des Unternehmens gliedert sich in sechs Geschäftsbereiche, die jeweils einen unabhängigen Vorstand und CEO haben werden. Diese Nachricht hat die Alibaba-Aktie beflügelt. Amazon und Alphabet sollten sich vielleicht ein Beispiel nehmen.Von Al RootBarron'sÜbersetzung: Stefanie KonradAlibaba wird sich in folgende Bereiche aufspalten: Cloud Intelligence, ...

