Der DAX hält sich in dieser Woche bisher sehr gut. Heute ging es über die Marke von 15.300 Punkten. Stellt sich die Frage, wie lange es noch so gut läuft. Die Händler von HeavytraderZ zeigen, wie sich Anleger am besten verhalten. Neben den täglich vorgestellten Team-Trades auf DER AKTIONÄR TV, verwaltet ...