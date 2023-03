München (ots) -Haushaltswoche im Plenum: Es geht um mehr als 71 Milliarden Euro für 2023. Die CSU-Fraktion beschließt heute den Etat für den Bereich Unterricht und Kultus.Im Bereich Bildung mit einem Gesamtetat von 14,8 Milliarden Euro setzt sich die CSU-Fraktion für mehr Personal und eine Stärkung der Digitalisierung an Bayerns Schulen ein. Es werden insgesamt 1.602 neue Stellen an den Schulen geschaffen. 86,1 Mio. Euro werden in die BayernCloud Schule, die IT-Administration und das Pilotprojekt "Digitale Schule der Zukunft" investiert. Zur Unterstützung der Lehrkräfte durch Schulassistenzen, Differenzierungskräfte und Drittkräfte nimmt Bayern insgesamt 41,8 Millionen Euro in die Hand.Dazu erklärt Prof. Dr. Gerhard Waschler, der bildungspolitische Sprecher der CSU-Fraktion:"Der Bildungs-Etat bildet im Staatshaushalt 2023 einen absoluten Schwerpunkt: Mit den neuen Stellen stärken wir die Lehrerschaft, die dafür Sorge trägt, dass die Schülerinnen und Schüler in Bayern die beste Bildung in Deutschland bekommen. Wir stärken die Verwaltungskräfte, die für einen reibungslosen Schulbetrieb sorgen und die Schulleitungen sowie die Lehrkräfte entlasten, sodass diese sich auf ihre pädagogischen Aufgaben konzentrieren können. Und wir stärken die Schulsozialpädagogen, die in multiprofessionellen Teams wirken."Dazu der Berichterstatter für den Bereich Unterricht und Kultus im Haushaltsausschuss, Michael Hofmann:"Bayern ist bei der Digitalisierung auf Platz 1 der deutschen Flächenländer. Doch es gibt natürlich immer noch Luft nach oben. Wir zeigen, dass wir immer noch besser werden wollen. Über die BayernCloud Schule bieten wir noch in diesem Schuljahr allen Lehrkräften und Schülern einen umfassenden virtuellen Arbeitsplatz. Der großangelegte Schulversuch "Digitale Schule der Zukunft" lotet neue pädagogische und didaktische Möglichkeiten aus, natürlich bei entsprechender Ausstattung der teilnehmenden Akteure."Die Haushaltsberatungen werden heute mit den Ressorts Wissenschaft und Kunst, Wohnen, Bau, Verkehr, sowie Umwelt und Verbraucherschutz fortgesetzt.Pressekontakt:Ursula HoffmannPressesprecherinE-Mail: ursula.hoffmann@csu-landtag.deMichaela LochnerStv. PressesprecherinE-Mail: michaela.lochner@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53955/5475345