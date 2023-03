Microsoft Azure-Kunden auf der ganzen Welt erhalten jetzt Zugang zu RapidResponse von Kinaxis, sodass sie die Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit und Flexibilität von Azure nutzen können, um die Anwendungsentwicklung voranzutreiben und Geschäftsstrategien zu gestalten.

Kinaxis® Inc. (TSX:KXS), die Autorität in der Flexibilitätssteigerung für schnelle, sichere Entscheidungen in einer unvorhersehbaren Welt, gab heute die Verfügbarkeit seiner branchenführenden Anwendungsplattform für integrierte Geschäftsplanung und digitale Supply-Chain-Transformationen, RapidResponse®, im Microsoft Azure Marketplace bekannt, einem Online-Store, der Anwendungen und Dienste für die Nutzung auf Azure bereitstellt. Kinaxis-Kunden können nun die Vorteile der produktiven und vertrauenswürdigen Azure-Cloud-Plattform nutzen, mit einer optimierten Bereitstellung und Verwaltung.

Da die Lieferkette zu einem Thema auf Vorstandsebene erhoben wurde, ist die digitale Transformation der Planung zu einer der wichtigsten Initiativen geworden. Durch die Aufnahme von RapidResponse in den Microsoft Azure Marketplace werden mehr Unternehmen in der Lage sein, die von Kinaxis gebotene Flexibilität in der Lieferkette zu nutzen, indem sie die Einkaufszyklen beschleunigen und RapidResponse nutzen, um zu den im Voraus festgelegten Microsoft-Cloud-Verbrauchsmengen einer Organisation beizutragen.

Mit der RapidResponse®-Plattform von Kinaxis erhalten Kunden einen umfassenden Einblick in ihre Lieferkette und die Möglichkeit, alle Aspekte der Nachfrage- und Lieferpläne sofort und kontinuierlich abzugleichen. Kinaxis bietet mit RapidStart und dem Kinaxis Planning One-Angebot die Möglichkeit, die Time-to-Value in nur 12 Wochen zu beschleunigen. RapidResponse bietet eine umfassende Suite einsatzbereiter Planungsanwendungen, die mit Best-Practice-Prozessen der Branche, Szenarienplanung, durchgängiger interner und externer Zusammenarbeit und Analysen einschließlich der Nutzung von KI und maschinellem Lernen für Angebot und Nachfrage optimiert sind.

Kinaxis wurde achtmal als führend in den Magic Quadrants von Gartner im Bereich Lieferkettenplanungi ausgezeichnet und hat weltweit erstklassige Kunden in Branchen wie Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Automobil, Konsumgüter, Hightech und Elektronik, Industrie, Biowissenschaften und Einzelhandel. Dazu gehören Unilever, Johnson Electric, Novartis, Ford, Lenovo und viele mehr.

"Wir hören immer wieder von unseren Kunden, dass eine exzellente Lieferkette noch nie so wichtig für ihr Überleben und ihren Erfolg war wie heute. Es setzt sich immer mehr die Erkenntnis durch, dass die Methoden und Techniken, mit denen die Lieferkette von gestern betrieben wurde, den Herausforderungen von morgen nicht mehr gewachsen sind", sagt John Sicard, CEO von Kinaxis. "Die Kombination von RapidResponse mit dem Umfang der Cloud-Infrastruktur von Microsoft Azure und der einfachen Beschaffung über den Microsoft Azure Marketplace bietet die perfekte Plattform, um Unternehmen jeder Größe eine simultane Planung zu ermöglichen und die notwendige Flexibilität zu bieten, die erforderlich ist, um die nötige Widerstandsfähigkeit und Umwelteffizienz herzustellen."

Die Aufnahme von RapidResponse in den Microsoft Azure Marketplace ist nur der jüngste Schritt in der Zusammenarbeit zwischen Kinaxis und Microsoft, mit dem Potenzial für künftige Innovationen rund um die gemeinsame Vision, mehr Unternehmen weltweit eine simultane Lieferkettenplanung zu ermöglichen.

"Kunden verlassen sich auf Kinaxis, um Risiken und Chancen in ihren Lieferketten zu verstehen und zu nutzen", sagt Harp Girn, Vice President, Global Partner Solutions, Microsoft Kanada. "Mit der Einführung von RapidResponse auf Azure und dem Start auf dem Azure Marketplace profitiert Kinaxis von der vertrauenswürdigsten und zuverlässigsten Cloud-Plattform, die es ihnen ermöglicht, neue Chancen zu beschleunigen und Unternehmen bei der Transformation ihrer Lieferketten zu unterstützen, damit sie in der digitalen Welt erfolgreich sind."

Der Azure Marketplace ist ein Online-Markt für den Kauf und Verkauf von Cloud-Lösungen, die für den Betrieb auf Azure zertifiziert sind. Der Azure Marketplace hilft Unternehmen, die auf der Suche nach innovativen, cloudbasierten Lösungen sind, Partner zu finden, die gebrauchsfertige Lösungen entwickelt haben.

Weitere Informationen über Kinaxis finden Sie unter Kinaxis.com oder hier auf dem Microsoft Azure Marketplace.

Über Kinaxis Inc.

Alltägliche Volatilität und Unsicherheit erfordern schnelles Handeln. Kinaxis bietet die nötige Flexibilität, um schnelle und sichere Entscheidungen in der integrierten Geschäftsplanung und der digitalen Lieferkette zu treffen. Menschen können besser planen, besser leben und die Welt verändern. Innovative Marken vertrauen darauf, dass wir menschliche Intelligenz mit KI und gleichzeitiger Planung kombinieren, um Unternehmen dabei zu helfen, für jede Zukunft zu planen, Risiken und Chancen zu überwachen und mit dem Tempo des Wandels zu reagieren. Dank einer erweiterbaren, cloudbasierten Plattform liefert Kinaxis branchenerprobte Anwendungen, damit jeder früher Bescheid weiß, schneller handeln und Verschwendung vermeiden kann. Weitere Kinaxis-Nachrichten finden Sie auf Kinaxis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn oder Twitter.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung stellen zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören Aussagen über die Wachstumschancen von Kinaxis und die potenziellen Vorteile von und die Nachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen von Kinaxis. Diese Aussagen unterliegen bestimmten Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, einschließlich unserer Einschätzung der relativen Position der Produkte und Dienstleistungen von Kinaxis im Vergleich zu Konkurrenzangeboten in der Branche. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht zu sehr auf solche Aussagen verlassen sollten. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Errungenschaften und Entwicklungen von Kinaxis können erheblich von den Ergebnissen, Leistungen, Errungenschaften oder Entwicklungen abweichen, die in solchen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Risikofaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Errungenschaften oder Entwicklungen von Kinaxis wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen, Errungenschaften oder Entwicklungen abweichen, die in solchen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden, sind in den öffentlichen Dokumenten zu finden, die von Kinaxis bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden. Kinaxis übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht ausdrücklich gesetzlich vorgeschrieben ist.

