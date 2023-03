Keine Lust mehr, in Web-Apps selbst herumzuklicken? Dann gebt diese Arbeit doch an GPT-4 ab. Eine neue Browser-Erweiterung macht es möglich. OpenAIs Sprachmodell GPT-4 kann mehr, als nur Fragen zu beantworten. Das zeigt jetzt beispielsweise das Open-Source-Projekt Taxy. Mit der Erweiterung für Googles Chrome-Browser könnt ihr GPT-4 auf einer besuchten Website eine Aufgabe stellen, die dann automatisch von der KI ausgeführt wird. So könnt ihr unterschiedliche Aufgaben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...