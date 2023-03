Paukenschlag in Zürich: Die UBS holt Ex-Chef Sergio Ermotti an die Konzernspitze zurück. Er soll die neue Bank nach der geplanten Übernahme der Credit Suisse leiten. Begründet wird dies mit den Herausforderungen des Zusammenschlusses. Der aktuelle UBS-Chef Ralph Hamers habe sich bereit erklärt, zurückzutreten, teilte die UBS am Mittwoch mit.Begründet wurde der Schritt mit den Herausforderungen des ...

