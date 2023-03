Neue KI-Entdeckung verringert das Risiko in der Pipeline durch schnellere Validierung und hat das Potenzial, im 4. Quartal 2023 in die klinische Phase I/IIa einzutreten

Klinische Studie der Phase IIb wird verkleinert und wird voraussichtlich rechtzeitig Zwischenergebnisse liefern (4. Quartal 2023)

Verstärkter Fokus verlängert Finanzierung erheblich



KOPENHAGEN, Dänemark, March 29, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evaxion Biotech A/S (NASDAQ: EVAX) ("Evaxion" oder das "Unternehmen"), ein im klinischen Stadium tätiges Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Entwicklung von KI-gestützten Immuntherapien spezialisiert hat, gibt heute bekannt, dass es sich verstärkt auf seine Strategie im Zusammenhang mit seinen Kernfähigkeiten im Bereich der KI konzentriert, um eine schnelle und risikolose Entwicklung seiner Pipeline zu ermöglichen.

Kürzlich hat Evaxion bekanntgegeben, dass das Unternehmen seine firmeneigene KI-Technologie eingesetzt hat, um eine neue Behandlungsmöglichkeit zu entdecken, die die Krebsimmuntherapie erweitern könnte. Durch neue Krebsziele, sogenannte ERVs (endogene Retroviren), könnte es möglich werden, Krebspatienten zu behandeln, die bisher als unempfindlich gegenüber einer Immuntherapie galten.

Dies eröffnet ein breites Spektrum an Möglichkeiten. Insbesondere kann es die Wahrscheinlichkeit eines positiven klinischen Ergebnisses erhöhen und den Weg für kleinere und schnellere klinische Studien ebnen. Das nächste klinische Programm von Evaxion, EVX-03, zielt auf solche personalisierten ERVs ab und soll im 4. Quartal 2023 mit der klinischen Entwicklung beginnen, vorbehaltlich zusätzlicher Mittel.

CEO Per Norlén kommentiert dies wie folgt: "Nach sechs Monaten bei Evaxion bin ich weiterhin begeistert vom reichen Potenzial unserer proprietären KI-Technologie, die meiner Meinung nach weltweit führend ist. Ein natürlicher nächster Schritt besteht darin, den Wert unserer einzigartigen KI-Fähigkeiten zu maximieren, indem wir uns auf die Entdeckung und Validierung von Zielmolekülen und auf frühzeitige Auslizenzierungsmöglichkeiten konzentrieren. Unser Ziel ist es, eine Pipeline mit mehreren Wirkstoffen mit überragender Wirksamkeit und vielfältigen Partnerschaftsmöglichkeiten aufzubauen. Dies ist ein Bereich, in dem wir ein großes Interesse von großen Pharmaunternehmen erfahren."

Die unmittelbaren Vorteile der neuen Ausrichtung sind:

Personalisierte ERVs werden mit EVX-03, der neuartigen DNA-Impfstofftechnologie von Evaxion, schnell in die Klinik gebracht

Die Pipeline im Frühstadium kann durch mehrere Partnerschaften erweitert werden

Die Finanzierung wird durch den neuen Fokus, die Optimierung der klinischen Studien und den Personalabbau deutlich verlängert



CEO Per Norlén erklärt:

"Durch die Optimierung der Strategie rund um EVX 01 können wir die Zwischenergebnisse der Phase IIb wie geplant im 4. Quartal 2023 liefern und gleichzeitig wichtige klinische Ressourcen für EVX-03 einsetzen, wo wir wahrscheinlich weltweit die ersten sein werden, die Krebspatienten eine personalisierte ERV-Immuntherapie anbieten. Darüber hinaus wird die Konzentration auf unser Kerngeschäft unseren Liquiditätsspielraum gegen Ende des Jahres erweitern."

