An der Börse notiert die First Republic Bank San Francisco -Aktie -Aktie: /first_republic_bank_san_francisco_new-aktie) derzeit ein wenig fester. Der jüngste Kurs betrug 14,17 US-Dollar. Ein Preisanstieg von 4,96 Prozent steht gegenwärtig für das Wertpapier der First Republic Bank San Francisco zu Buche.

Den vollständigen Artikel lesen ...