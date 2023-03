Wie ich lese, will Stefan (Pierer) den ins Straucheln geratene Automobilzulieferer Leoni AG komplett (hält bereits 20 Prozent) übernehmen und von der Börse nehmen. Eine Geldspritze von 150 Millionen Euro soll es richten, auch einen Teil der Bankschulden in Höhe von 708 Millionen Euro will Stefan begleichen. Für Stefans Pierer Mobility AG wäre es sicher einer der größten Deals der Firmengeschichte. ...

